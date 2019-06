Bürgermeister-Stichwahlen: Die Ergebnisse aus Stuhr, Oyten und Verden 

Diese Kandidaten behaupten sich

+ © Montage/Marvin Köhnken Die Gewinner der Stichwahlen (von links nach rechts): Sandra Röse, Stephan Korte und Lutz Brockmann. © Montage/Marvin Köhnken

Drei Bürgermeister-Stichwahlen sind am Sonntag beendet worden. Sandra Röse konnte sich in der Gemeinde Oyten behaupten, Lutz Brockmann bleibt weiterhin Verdens Bürgermeister und Stephan Korte konnte sich in der Gemeinde Stuhr durchsetzen.