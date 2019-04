Erfolgreicher Ritt durch die Musikgeschichte

Verden – Wenn Klassik und Rock eine Verbindung eingehen, dann geht das nicht nur unter die Haut sondern auch direkt in die Füße. Mit ihrer enormen Spielfreude haben am Samstagabend die Musiker der Klassischen Philharmonie Nordwest und sechs Rockmusiker dem Publikum in der Verdener Stadthalle mit der zweiten Auflage von „Philharmonic Rock“ einen unvergleichlichen Konzertabend bereitet.

In dem Moment, als sie die Bühne der Verdener Stadthalle betraten, lag das Publikum den 27 Orchestermusikern der Klassischen Philharmonie Nordwest, ihrem Dirigenten Ulrich Semrau und den sechs Rockmusikern Joachim Refardt (Arrangements; Piano), Eike Dittmers (Gitarre), Michael Haupt (Bass), Jens Wördemann (Vokals) Kevin Kuhlmann (Schlagwerk) und Patrick Kuhlmann (Gitarre) auch schon zu Füßen. Vor vollbesetzten Rängen lieferten die Musiker eine mitreißende Show ab und traten den Beweis an, dass die Mischung beider Genres ganz wunderbar funktioniert. Das Konzert war ein musikalischer Ritt durch die Rockgeschichte. Von deftigen Rocksounds bis gefühlvollen Balladen war alles dabei.

Beeindruckend, wie die musikalischen Gegensätze aufeinanderprallten und sich auflösten. Die Musik setzte mit Deep Purples „Smoke on the Water“ und Rauchsäulen höchst impulsiv ein, wobei die Symphoniker den rockigen Rhythmen und knallharten Beats wunderbar Kontra gaben. Von Beginn an geradezu meisterlich fügten sich die klassischen Klänge in den Bandsound ein, verstärkten und umschlossen ihn regelrecht und sorgten so für den wunderbaren Groove.

Die Hits folgten Schlag auf Schlag: „Layla“ von Eric Clapton,“ „A Whiter Shade Of Pale“ von Procol Harum, „If I’m A Fool“ von Elvis Presley, „Get Off Of My Cloud“ von den Rolling Stones, „Sometimes“ von den Beatles“ oder „Stairway To Heaven“ von Led Zeppelin und viele weitere Songs bekannter Kultbands. Alle waren wunderbar arrangiert, stets war Dirigent Semrau mit seinen Symphonikern da, setzte punktgenaue Akzente wie beispielsweise bei dem Song „Hey Jude“ von den Beatles, der in einen Megasong mit Stadthallenchor gipfelte, oder bei „Mach dein Ding“, dem einzigen deutschen Rocksong des Abends von Udo Lindenberg.

Passgenau der Aufritt von Wördemann, Frontman, Sänger und Conferencier in Personalunion. Stimmlich ein richtiger Volltreffer, interpretierte er sämtliche Songs gefühlvoll und perfekt und hat damit großen Anteil am Erfolg des Konzerts. Was auch immer sich auf der Bühne tat, das Publikum lauschte, wippte, pfiff und hing wie gebannt an den Lippen von Wördemann. Umgehend kam es seinen Forderungen zum Mitsingen oder Schwenken von Feuerzeugen und Handy-Lampen nach. Es herrschte erstklassige Stimmung.

Den Musikern der Klassischen Philharmonie und ihrem Dirigenten war der Spaß an dem musikalischen Stelldichein sichtlich anzusehen. Mit Pep schwang Semrau den Dirigentenstab, sang zuweilen sogar mit, und obwohl nach weit über zwei Stunden den Zuhörern die Ohren klingeln mussten, wurden hunderte Rufe nach Zugaben laut. Zweimal gaben die Musiker daraufhin noch Gas. Abermals flankiert von schwenkenden Feuerzeugen und Handys und trieben zum Finale mit dem Status Quo-Song „Rockin’ All Over The World“ und „Music“ von John Miles die ohnehin schon kräftigen Dezibel nochmals in die Höhe.

Wer das außergewöhnliche, von einer beeindruckenden Lichttechnik flankierte Konzert bislang verpasst hat, kann das Versäumte noch nachholen. Unter dem Motto „Philharmonic Rock“ werden die Musiker erneut am 29. Juni in Syke, am 16. November in Achim und am 30. November in Bremen gemeinsam auf der Bühne stehen. nie

