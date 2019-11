Die Erde bebt in Verden - viele Bürger wählen Notruf

Im Landkreis Verden haben sich spürbare Erdbeben ereignet. Um 18.28 Uhr bebte in Verden erstmals für einen kurzen Moment die Erde. Auch im Rathaus, wo zu dieser Zeit der Ausschuss für Straßen und Stadtgrün tagte, war dies deutlich zu spüren. Einen weiteren spürbaren Stoß gab es am späten Abend.

Erdbeben haben den Landkreis Verden erschüttert

Zahlreiche besorgte Bürger meldeten sich bei Polizei und Rettungsleitstelle

Das erste Beben hatte eine Magnitude von 3,2, weitere folgten

Update von 23.30 Uhr: Im Lauf des Abends kam es zu weiteren Erdstößen im Raum Verden. Einer davon war gegen 22.20 Uhr erneut deutlich spürbar. Offenbar hatte das Beben eine ähnliche Stufe wie jenes am frühen Abend. Eine offizielle Meldung des Deutschen Geoforschungszentrums mit bestätigten Daten gab es eine Stunde nach dem Vorfall noch nicht.

Update 20 Uhr: Die Polizei in Verden bestätigt das Erdbeben und berichte von vielen Anrufen besorgter Bürger. Innerhalb weniger Minuten gingen zahlreiche weitere Anrufe bei der Polizei und bei der Rettungsleitstelle ein, allein auf der Wache der Polizei Verden zählten die Beamten 30 Meldungen. Bislang hat ein Anrufer Schäden an seinem Haus entdeckt, Verletzte sind nicht gemeldet worden.

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Hannover (LBEG) hat bestätigt, dass die Erde um 18.28 Uhr gebebt hat.

Das stärkste Erdbeben in Verden seit Jahren

Originalmeldung: Der Ausschuss-Vorsitzende Carsten Hauschild verkündete wenige Minuten nach der Erschütterung, dass das Beben amtlich bestätigt sei. „Wir haben hier so was noch nie gehabt“, meldete sich Kommunalpolitiker Wilhelm Hogrefe aus Luttum per Telefon in der Redaktion der Verdener Aller-Zeitung. Recherchen auf der Internet-Seite des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam ergaben, dass das Epizentrum des Bebens tatsächlich auf dem Gebiet der Gemeinde Kirchlinteln lag, nördlich der A27, in rund fünf Kilometern Tiefe und mit einer sogenannten Magnitude von 3,2.

Vor zwei Jahren war ebenfalls ein Erdbeben im Landkreis Verden spürbar. Ein leichtes Beben der Stärke 2,5 hatte im Dezember 2017 die Erde im Raum Langwedel (Landkreis Verden) erschüttert.

Ursache des Erdbebens in Verden noch nicht klar

Die Ursache des Bebens stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Andreas Brandt, Bürgermeister des Fleckens Landwedel und schon erfahren in Sachen Erdbeben, hat aber nach eigenen Angaben bereits die Dea um Auskunft gebeten. kp