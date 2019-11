Der Boden wackelt bei Verden: Drei Erdbeben an einem Abend im Kreis registriert

Im Landkreis Verden haben sich spürbare Erdbeben ereignet. Um 18.28 Uhr bebte in Verden erstmals für einen kurzen Moment die Erde. Zwei weitere Erdstöße folgten bis in den späten Abend.

Erdbeben haben den Landkreis Verden erschüttert

Erstes Beben hatte eine Stärke von 3,2, ein weiteres 3,1, ein drittes 1,5



Zahlreiche besorgte Bürger meldeten sich bei Polizei und Rettungsleitstelle

Erdbeben-Experten bitten Anwohner um Hilfe

Update von 9 Uhr: Im Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie sind am Mittwochabend drei Erdbeben im Raum Verden registriert worden. Laut Sprecher Björn Völlmar hatte das erste Beben um 18.28 Uhr eine Stärke von 3,2, ein zweites lag im ähnlichen Bereich, die Auswertung dazu war um 8.30 Uhr noch im Gange. Ein drittes Beben erreichte um 20.52 Uhr eine Stärke von 1,5 und war damit nicht spürbar. „Ab einer Stärke von 1,9 oder 2,0 sind Erschütterungen im Boden wahrnehmbar“, sagte Völlmar. Anwohner berichteten von anhaltenden Erschütterungen infolge der Beben.

Erdgasförderung wahrscheinlich Erdbeben-Ursache

Ursache für die Erschütterungen sei mit hoher Wahrscheinlichkeit jeweils ein Spannungsabbau infolge der Erdgasförderung der Wintershall Dea in der Region um Verden. Dieser geschehe laut Völlmar an Schwächezonen im Erdboden. Niedersachsen gelte nicht als Erdbebengebiet, obwohl einzelne natürliche Beben in den vergangenen Jahren im Bundesland vorgekommen seien.

Mehr als 50 Meldungen aus der Bevölkerung seien laut Völlmar bis Donnerstag um 8.30 Uhr beim Amt für Geologie eingegangen, es werde noch ausgewertet, wie viele sich dabei auf der erste und wie viele auf der zweite spürbare Beben zurückzuführen seien. Zuletzt hatte es im Raum Langwedel am 11. Dezember 2017 ein Erdbeben gegeben. Die Stärke damals hatte eine Magnitude von 2,5. Fracking sei dabei als Ursache für die Beben auszuschießen: „In Niedersachsen hat es seit 2011 keine derartigen Erdgas-Bohrungen mehr gegeben und es liegen auch keine Anträge dafür vor.“

Bewohner können Erdbeben-Eindrücke melden

Das Landesamt hat nach den drei Erdstößen damit begonnen, neben den Ursachen der einzelnen Beben auch den Grund für die Häufung an nur einem Abend zu ermitteln. „Dabei sind die Experten vor allem auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen“, sagte Völlmar. Auf der Homepage des Amtes könne jeder Betroffene seine Eindrücke zurückliegender Erdbeben eintragen und so die Arbeit unterstützen. „Wenn es spürbar andauernde Erschütterungen bis lange nach einem großen Erdstoß gegeben haben sollte und uns das mitgeteilt wird, können wir mithilfe dieser Angaben zu guten Untersuchungsergebnissen kommen.“

Update vom 21. November, 7.55 Uhr: Nach dem ersten Erdbeben im Landkreis Verden am frühen Abend hat es in der Nacht zum Donnerstag ein deutliches Nachbeben gegeben. Laut Polizeiangaben war diese Erschütterung gegen 22.30 Uhr laut eines Beamten mit einer Stärke von etwa 3,1 ähnlich kräft wie die vorherige.

Polizei Verden nimmt Erdbeben-Anrufer entgegen

Erneut meldeten sich mehr als zwei Dutzend Menschen bei der Polizeiwache in Verden. Verletzte gab es nicht, Schäden wurden der Polizei bis zum frühen Morgen nicht bekannt.

Update von 23.59 Uhr: Im Lauf des Abends kam es zu weiteren Erdstößen im Raum Verden. Einer davon war gegen 22.20 Uhr erneut deutlich spürbar. Offenbar hatte das Beben eine ähnliche Stufe wie jenes am frühen Abend. Eine offizielle Meldung des Deutschen Geoforschungszentrums mit bestätigten Daten gab es eine Stunde nach dem Vorfall noch nicht. Die Erschütterungen dauerten zu dieser Zeit und bis in die Nacht hinein an.

Erdbeben bei Verden verursacht Schaden an Haus

Update 20 Uhr: Die Polizei in Verden bestätigt das Erdbeben und berichte von vielen Anrufen besorgter Bürger. Innerhalb weniger Minuten gingen zahlreiche weitere Anrufe bei der Polizei und bei der Rettungsleitstelle ein, allein auf der Wache der Polizei Verden zählten die Beamten 30 Meldungen. Bislang hat ein Anrufer Schäden an seinem Haus entdeckt, Verletzte sind nicht gemeldet worden.

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Hannover (LBEG) hat bestätigt, dass die Erde um 18.28 Uhr gebebt hat.

Stärkstes Erdbeben im Kreis Verden seit Jahren

Originalmeldung vom 20. November 2019: Auch im Rathaus, wo zu dieser Zeit der Ausschuss für Straßen und Stadtgrün tagte, war dies deutlich zu spüren. Einen weiteren spürbaren Stoß gab es am späten Abend. Der Ausschuss-Vorsitzende Carsten Hauschild verkündete wenige Minuten nach der Erschütterung, dass das Beben amtlich bestätigt sei.

„Wir haben hier so was noch nie gehabt“, meldete sich Kommunalpolitiker Wilhelm Hogrefe aus Luttum per Telefon in der Redaktion der Verdener Aller-Zeitung. Recherchen auf der Internet-Seite des Deutschen Geoforschungszentrums in Potsdam ergaben, dass das Epizentrum des Bebens tatsächlich auf dem Gebiet der Gemeinde Kirchlinteln lag, nördlich der A27, in rund fünf Kilometern Tiefe und mit einer sogenannten Magnitude von 3,2.

Vor zwei Jahren war ebenfalls ein Erdbeben im Landkreis Verden spürbar. Ein leichtes Beben der Stärke 2,5 hatte im Dezember 2017 die Erde im Raum Langwedel (Landkreis Verden) erschüttert.

Ursache des Erdbebens in Verden noch nicht klar

Die Ursache des Bebens stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Andreas Brandt, Bürgermeister des Fleckens Landwedel und schon erfahren in Sachen Erdbeben, hat aber nach eigenen Angaben bereits die Dea um Auskunft gebeten.