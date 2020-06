Entwarnung für Ottersberger Gymnasium

Verden/Achim - Von Heinrich Kracke. Sonnenschein, lange genug zu Hause gesessen, endlich mal mit dem Fahrrad zum kleinen Ausflug los, und das in Corona-Zeiten: Mit einigem Bammel waren die Behörden in die Pfingsttage gegangen. Doch die Befürchtungen bestätigten sich nicht. Zwar wagten sich aberhunderte von Menschen per Rad oder zu Fuß hinaus ins Freie, weitgehend wurden jedoch die Abstandsregeln eingehalten. Jedenfalls erhöhten sich die Patientenzahlen nicht. Die Sieben-Tage-Statistik im Landkreis Verden ist sogar rückläufig. Und die Folgen der coronabedingten Schulschließung in Ottersberg (wir berichteten) hielten sich zumindest bis gestern in glücklicherweise engen Grenzen. „Diesbezüglich haben wir die Pfingsttage zu zahllosen Anrufen bei möglichen Kontaktpersonen genutzt“, sagt Amtsärztin Jutta Dreyer, „aber bis Dienstag-Nachmittag mussten wir keine weiteren Erkrankten bestätigen.“ Das Gymnasium werde am heutigen Mittwoch wieder den Betrieb aufnehmen.

Ganze Klassenlisten seien an den vergangenen Feiertagen abgearbeitet worden. Der betroffene Schüler, der sich ohnehin wegen eines Corona-Verdachtsfalls in der Familie bereits seit Tagen in häuslicher Quarantäne aufhielt, hatte zunächst nach der Wiederöffnung Mitte Mai die Schule besucht. „Wir haben Lehrer abtelefoniert, die mit ihm in Kontakt gekommen sein könnten, wir haben bei Schülern nachgehakt“, sagt die Leiterin des Gesundheitsamtes. Wären sie tatsächlich infiziert worden, hätten sich längst erste Symptome einstellen müssen.

Generell vorüber ist die Gefahr jedoch nicht. Kreisweit wurden über Pfingsten zwei Neuinfektionen vom Gesundheitsamt bestätigt, beide männliche Personen aus dem Nordkreis. Insgesamt sind damit 166 Menschen nachweislich positiv auf das Coronavirus getestet. 140 Personen, und damit zwei mehr als noch am Freitag, durften die häusliche Quarantäne als genesen verlassen. In stationärer Behandlung befinden sich gegenwärtig vier Menschen, einer weniger als noch am Freitag.

Die Polizei stellte fest, der weit überwiegende Teil der Bürger halte sich an die bestehenden Corona-Regelungen hielt. Allerdings mussten die Beamten in mehreren Fällen auch klärende Gespräche führen, Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten und Platzverweise aussprechen, wie Pressesprecherin Sarah Humbach mitteilt.

Darüber hinaus trafen die Polizisten wie berichtet am Samstagabend im Allerpark in Verden auf zwei Gruppen von Personen, die sich aus mehr als zwei Haushalten zusammensetzten. Auch in Etelsen mussten am Montagabend Personen auf die Abstandsregeln hingewiesen werden.

Außerdem beendete die Polizei wie es weiter heißt am Pfingstwochenende gleich drei Partys. So wurde am Freitag in Walle/Holtum (Geest) eine Feier von neun Personen aufgelöst. In Kirchlinteln musste die Polizei zudem eine Feier in einer Lagerhalle beenden. Rund 30 Personen hatten sich dort getroffen und alkoholische Getränke konsumiert. Eine kleine Party stellten die Beamten zudem in Thedinghausen fest. Neun Personen feierten zusammen. Allerdings konnte das Partyvolk den Angaben zufolge den Mindestabstand einhalten.