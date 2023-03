Corona im Landkreis Verden: Entspannung, keine Entwarnung

Von: Katrin Preuß

Was immer das Robert-Koch-Institut an Inzidenzwerten liefert: Weil kaum mehr PCR-Tests gemachzt werde, sind diese Zahlen nicht mehr aussagekräftig. Das gilt auchfür den Landkreis Verden.

Landkreis – Der Landkreis Stade hat die Pandemie zwischenzeitlich schon besiegt. Jedenfalls wies das Robert-Koch-Institut (RKI) in dieser Woche für Stade einen Inzidenzwert von 0,0 aus. Barbara Adolf muss lachen. Die Leiterin der Abteilung Infektionsschutz beim Landkreis Verden weiß, dass die aktuellen Statistiken nicht das Papier wert sind, auf dem sie gedruckt sind. Denn das RKI zählt nur die Ergebnisse von PCR-Tests. Und die finden immer weniger statt. Entsprechend hoch ist die Dunkelziffer.

Inzidenzwerte zwischen 11,7 und 69,6 und meldete das RKI am Mittwoch für die Landkreise und kreisfreien Städten in Niedersachsen. Im Landkreis Verden lag der Wert bei 22,4. Doch trotz der wenig verlässlichen Datenlage: Die Situation hat sich auch im Landkreis Verden deutlich entspannt, weiß die Medizinerin und nennt dafür „drei wichtige Punkte“.

Die Bevölkerung habe in den zurückliegenden drei Jahren viel Erfahrung im Umgang mit der Pandemie sammeln können. „Sie weiß, was zu tun ist und ist relativ vernünftig“, stellt Adolf fest. Für das Gesundheitsamt bedeute dies einen geringeren Beratungsaufwand.

Zudem sei die Immunitätslage gut. Über 70 Prozent der Menschen im Landkreis seien mehrfach geimpft, „das ist eine ganz andere Situation als vor eineinhalb Jahren“.

Und schließlich seien inzwischen die meisten Infektionen, etwa 60 Prozent, der Omicron-Unterart XBB.1.5. geschuldet. Auch die schaffe es immer wieder, jemanden zu infizieren, räumt Barbara Adolf ein, doch sei dies in ihren Auswirkungen ganz anders als zuvor.

Die Entspannung, sie lässt sich nicht nur auf die Infektionszahlen beziehen, sondern auch auf die Lage im Gesundheitsamt. „Das waren anstrengende Jahre“, sagt Adolf mit Blick auf Überstunden und Urlaubstage, die sich seit Ausbruch der Pandemie 2020 angesammelt haben und nun langsam wieder abgebaut werden können. Denn mit den vielfältigen Schutzmaßnahmen sind auch Aufgaben der Behörde weggefallen.

„Wir müssen die Leute nicht mehr kontaktieren“, nennt Barbara Adolf ein Beispiel für die aufwändige Nachverfolgung, den umfangreichen Schriftverkehr, der bei einer Positivmeldung erforderlich war. „Wir kümmern uns jetzt nur noch um die stationären Einrichtungen“, sagt die Abteilungsleiterin. Dazu zählen Wohnanlagen für Menschen mit Behinderung ebenso wie Heime für Senioren.

Derzeit seien drei Einrichtungen im Kreis Verden von Corona-Infektionen betroffen, gibt Adolf Auskunft. Gerade die Seniorenheime hätten in der Pandemie zu leiden gehabt, so Barbara Adolf in Erinnerung an die Besuchsverbote, die über Monate gingen. In Kooperation mit den jeweiligen Häusern versuche das Amt daher, nun im Falle eines Falles Besuche trotzdem zu ermöglichen. Die Teams seien mittlerweile ja sehr firm im Umgang mit den Infektionen, sagt die Medizinerin. Und oftmals seien die Krankheitsverläufe längst nicht mehr so schwer wie zu Beginn der Pandemie.

„Corona ist nach wie vor ein Thema“, will Barbara Adolf die Pandemie aber keineswegs verharmlosen. Bei positivem Test und entsprechenden Symptomen sei es „auf jeden Fall sinnvoll, sich abzusondern“, rät die Medizinerin. „Denn wer hustet und niest, stößt extrem viele Viren aus.“

Grundsätzlich gilt im Umgang mit Corona nach Aussage der Ärztin: „Der Menschenverstand ist da gefragt.“ Wer einen positiven Schnelltest aufweist, darüber hinaus aber keine weiteren Anzeichen für eine Erkrankung feststelle, solle sich an die bekannten Grundregeln halten: Abstand, Lüften, Maske.

Das hilft dann auch im Kampf gegen die Grippe. Ende Dezember sei die erste Welle über den Landkreis Verden gerollt, berichtet Barbara Adolf. Das habe man da noch auf das Ende der Corona-Schutzmaßnahmen geschoben. Im Februar habe dann Welle Nummer zwei Anlauf genommen. Beides zwar nicht mit katastrophalen Auswirkungen. Eines habe das Gesundheitsamt jedoch feststellen können, so die Ärztin. Bei Atemwegserkrankungen insgesamt sei die Zahl der schweren Verläufe gestiegen.