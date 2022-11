Entspannterer Umgang mit Covid-19 im Kreis Verden

Von: Heinrich Kracke

Seit Mitte Oktober wieder abflauend: Die Inzidenz im Landkreis. © Kreisverwaltung

Ganz ausgestanden ist die Pandemie noch nicht. Allein im November waren kreisweit drei Seniorenheime und zwei Behinderteneinrichtungen von einem Ausbruch des Corona-Virus betroffen. Verbunden mit allen Vorsichtsmaßnahmen wie zehn Tagen Isolationspflicht, zusätzlichen Tests auch der anderen Einwohner oder Besuchsverboten. „Die Maßnahmen sind weiterhin richtig“, sagt Amtsärztin Jutta Dreyer auf Nachfrage, von einer Lockerung rate sie ab, sie halte es für wegweisend, dass Niedersachsen bei Normal-Infizierten an den fünf Tagen Quarantäne festhalte, aber das Problem sei halt, das Corona-Virus könne zwar bei der Gefährlichkeit aktuell abgestuft werden, aber dafür träten jahreszeitlich bedingt andere Viren-Formen in den Vordergrund, und ganz generell halte sie es für wichtig, auch den Verlauf von Covid-19 weiterhin im Auge zu behalten.

Verden/Achim – Insgesamt habe sich die Einstellung zu den Corona-Gefahren gewandelt. Das belege allein die aktuelle Inzidenz. „Hätten wir vor einem Jahr solche Zahlen gemeldet, oder vielleicht vor zwei Jahren, es wären massive Beschränkungen auf den Weg gebracht worden.“ Damals rangierte der Wert im Landkreis Verden bei 222, um knapp 50 unter den gestrigen also. Aber die Lage habe sich eben verändert. „Heute ist nahezu jeder ein Corona-Experte. Er weiß, worauf er sich einlässt und wie er sich schützen kann“, so Dreyer.

Deshalb gehe sie auch einigermaßen entspannt mit der hohen Dunkelziffer um. „Sie dürfte aktuell bei 30 bis 40 Prozent liegen.“ Alles keine Rekorde. „Nach meiner Einschätzung lag sie im Oktober höher. Das belegen die vielen Anfragen, die damals bei uns eingingen. Deutlich mehr als es aktuell der Fall sind.“

So richtig verübeln könne sie den laxeren Umgang niemanden. „Da kommt es beispielsweise innerhalb einer Familie zu einem ersten Positivtest, daraufhin wird ein PCR-Test genommen, und anschließend stecken sich weitere Familienmitglieder an. Sie weisen einen positiven Schnelltest auf, holen sich eine Krankschreibung und bleiben zu Hause. Damit haben sie alles getan und es ist alles gut.“ Einziges Manko: Da der PCR-Test fehle, schlage sich die Infektion nicht in der RKI-Statistik nieder.

Entspannt, zumindest etwas entspannter auch der Umgang mit dem Corona-Verlauf an sich. „Wir hatten den Peak im September und Oktober. Seither profitieren die Menschen einerseits davon, dass die Region sozusagen durchseucht ist, und sich Infektionen erstmal nicht wiederholen, und andererseits davon, dass viele zum vierten oder sogar fünften Male geimpft sind“, sagt Dreyer. Gleichzeitig helfe es, dass der Verlauf, so denn eine Infektion auftrete, deutlich milder ausfalle. „Die Belastung der Intensivstationen und die Belastung der Kliniken geht zurück.“

Der schmale Grat allerdings, auf dem sich alles bewegt: Das lang anhaltende Auftreten der Omikron-Variante. „Im Dezember vergangenen Jahres wurde sie erstmals im Kreis Verden bestätigt, seither haben wir es nahezu ausschließlich damit zu tun.“ Zwar habe es auch hier Mutationen gegeben, BA.4 zum Beispiel oder aktuell BA.5, aber letztendlich handele es sich immer noch um Omikron. Und darauf konnte reagiert werden. „Die Impfstoffe wurden angepasst. Das hat die Lage zusätzlich entspannt.“

Die Frage eben nur, wie lange der Frieden rund um die Ansteckungsgefahr anhält. Sie gehe davon aus, sagt Dreyer, bis Weihnachten halte die aktuelle Infektionslage zunächst mal an. „Das Niveau ist hoch, aber es regt keinen mehr auf.“ Gefährlicher werde es erst, sollten neue Varianten auftauchen. Dass davon bisher nichts bekannt ist, führe keineswegs zu weiterer Beruhigung. „Die genauen Analysen der Varianten sind aufwendig. In Deutschland werden sie weiterhin regelmäßig vorgenommen, im weiter entfernten Ausland könnte das Interesse angesichts der hohen Kosten nachlassen.“ Gefeit sei man jedenfalls nicht davor.

Aktuell werde Covid-19 bereits vielfach auf eine Stufe gestellt mit anderen Viren wie Rhino mit Erkältungssymptomen, Adeno mit Erkältung und Infekten im Magen-Darm-Bereich oder Influenza mit Grippe-Auswirkungen. Und das mache Sinn. „Vor Corona waren zwei bis drei Erkältungen pro Jahr normal, das gehörte dazu.“ Aktuell sei eine erste Influenza-Welle festzustellen, auch sie sei ja nicht ohne. „Sie löst regelmäßig Krankenhaus-Aufenthalte aus, sie führt zu Todesfällen.“

Und alles zusammen dürfe vor allem von immungeschwächten Personenkreisen nicht auf die leichte Schulter genommen werden. „Wer aus diesem Kreis an Großveranstaltungen teilnehmen will, wer vielleicht im Flugzeug unterwegs ist, dem ist auf jeden Fall eine Beratung durch den Arzt zu empfehlen.“ Generell schlage sie eine Methode vor, die erst in Corona-Zeiten in unseren Breiten entdeckt wurde: „Am besten ist immer noch das Aufsetzen der Maske.“