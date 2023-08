Erste Pflegekonferenz im Landkreis Verden mit 60 Akteuren

Mit Spannung verfolgten die Akteure den Austausch über die Sicherung der Pflege. © Landkreis

Wie umgehen mit dem Pflegenotstand? Im Landkreis Verden diskutierten jetzt 60 Akteure bei der ersten Pflegekonferenz.

Landkreis – Das Wort vom Pflegenotstand ist längst in aller Munde und beschreibt die Realität. Landauf, landab stehen einer immer größeren Zahl pflegebedürftiger Menschen immer weniger Pflegekräfte gegenüber. Es fehlt an Personal und an attraktiven Arbeitsbedingungen. Vor diesem Hintergrund hatte der Landkreis Verden jetzt zu einer ersten Pflegekonferenz ins Kreishaus geladen

Auf kommunaler Ebene soll sie die Vernetzung der Pflege-Akteure fördern und die Möglichkeiten für die Sicherung der pflegerischen Versorgung ausloten.

„Die Versorgung im Landkreis Verden zu sichern ist eine große Herausforderung“, zitiert eine Pressemitteilung aus dem Kreishaus das Grußwort der Ersten Kreisrätin Regina Tryta. Unter den gesetzlichen, gesellschaftlichen und demografischen Rahmenbedingungen seien die Möglichkeiten vor Ort, die Probleme zu lösen, sehr begrenzt. Nichtsdestotrotz gelte es zu schauen, was man vor Ort zusammen machen könne. „Eine enge Vernetzung ist unsere Stärke“, so Tryta.

Hauptproblem ist fast überall fehlendes Personal

Wo sonst die Kreistagsabgeordneten ihre Beschlüsse fassen, trafen denn auch 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten, von Pflegekassen, der Aller-Weser-Klinik, von Arztpraxen, Hospizhilfe, Palliativnetz, Selbsthilfegruppen und pflegende Angehörige, aus Seniorenbeiräten sowie Vertreter von Städten und Kommunen.

Mit unter den eingeladenen ersten Teilnehmern waren auch die Pflegefachschulen, der Ausbildungsverbund Pflege, Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsstelle, die Fachkräfteoffensive des Landkreises, die Kreisvolkshochschule sowie der Senioren- und Pflegestützpunkt, der die Veranstaltung organisierte.

So diente die erste Pflegekonferenz dem gegenseitigen Kennenlernen. Die Akteure tauschten sich über ihre jeweiligen Aufgabengebiete und Probleme aus. Hauptproblem in fast allen Bereichen ist das fehlende Personal. Wie kann neues Personal gewonnen und bestehendes gehalten werden? Was braucht es, um die pflegerische Arbeit für junge Menschen attraktiv zu machen? Zugleich wurde in dem Austausch der Akteure aber auch deutlich, wie groß die Motivation und das Engagement in diesem Bereich sind.

Im Kreis Verden übernehmen häufiger Angehörige die Pflege

Im Rahmen der Pflegekonferenz wurden auch erste relevante Daten aus dem anstehenden erstmals erarbeiteten Pflegebericht des Landkreises Verden vorgestellt. Die von der Kreisverwaltung zu erarbeitende Zusammenstellung gibt das novellierte Niedersächsische Pflegegesetz den Landkreisen und kreisfreien Städten vor. Erstmals muss die Verwaltung sie bis zum 31. Oktober vorlegen. In der Konferenz vorgelegten ersten Daten zufolge nimmt der Anteil der älteren Menschen im Landkreis Verden im Landesvergleich stärker zu. Außerdem erfolgen im Landkreis weniger Hilfen durch ambulante Pflegedienste als im Landesdurchschnitt, während häufiger Angehörige die Pflege übernehmen.

Ute Schwetje-Arndt von der Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung berichtete über den Ausbildungsverbund Pflege, der im Landkreis die Generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft begleitet. Der erste Jahrgang habe kürzlich die Ausbildung abgeschlossen.

Weitere Maßnahmen zur Personalgewinnung sowie die Rekrutierung von ausländischem Pflegepersonal seien diskutiert worden, so die Pressemitteilung. Die Leiterin der Kreisvolkshochschule, Dr. Stephanie Fries, habe zudem Angebote der Einrichtung im Bereich Senioren, Pflege und Betreuung vorgestellt.

Eine Fortsetzung der Pflegekonferenz ist geplant. Schwerpunktmäßig wolle man sich weiter vorrangig mit den Möglichkeiten vor Ort befassen, um die Versorgungssituation zu sichern.