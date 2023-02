Neue Energie-Planung für Verden: Einfacher und schneller an den Wind

Von: Ronald Klee

Karin Vesper und Volker Lück legten schon vor gut einem Jahr eine neue Übersichtskarte der Vorranggebiete für die Windenergienutzung im Landkreis vor. Die nächste Überarbeitung ist schon abzusehen. © Landkreis Verden

Verden – Regionalplanerin Karin Vesper kann sich mit der Neufassung für die Regelungen zur Windkraftnutzung erstmal Zeit lassen. Die Vorgaben dafür aus Hannover werden sich in absehbarer Zeit so ändern, dass sie zum mittlerweile vierten Mal neu mit ihrer Planung ansetzen muss. Niedersachsens neuer Umweltminister Christian Meyer hat Anfang der Woche eine Studie vorgestellt, die der Fläche des Landkreises Verden ein Potenzial von 7,53 Prozent bescheinigt und zur Ausweisung von 2,2 Prozent verpflichten will. „Das ist planerisch erreichbar“, stimmt Landrat Peter Bohlmann zu. Bedenken hat er trotzdem, dass die Akzeptanz der Windkraft mit dem Zuwachs von Anlagen in der Bevölkerung schrumpft.

„Wir müssen in Niedersachsen mehr Platz für Windräder schaffen, sonst werden wir die Klimaziele und die dafür nötige Energiewende nicht schaffen“, sagte Minister Meyer am Montag. Der Leiter des Fachbereichs IV der Kreisverwaltung, Volker Lück, war eigens nach Hannover gefahren, um sich mit anderen Vertretern von Landkreisen und Regionalverbände die in Meyers Ministerium geplante Umsetzung des Wind-an-Land-Gesetzes der Bundesregierung aus erster Hand erklären zu lassen.

Ziel der Landesregierung sei, 30 Gigawatt (GW) Windenergie-Leistung an Land bis 2035 in Niedersachsen zu installieren. Das entspreche einem Zubau von 18 Gigawatt. Im Jahr 2022 seien mit etwa 100 neuen Windrädern insgesamt rund 450 Megawatt (MW) Leistung hinzugekommen.

Grundlage für die Ermittlungen des Umweltministeriums ist eine Windflächenpotenzialstudie, die Ausbaupotenziale für die niedersächsischen Landkreise detailliert vorsieht. Das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) sowie die Bosch & Partner GmbH haben die Studie für das Ministerium erstellt. In einem eigenen „Windenergie-Beschleunigungs-Gesetz“, so informiert das Ministerium in einer Presseinformation, würden die Flächenanteile, die jede Region bis 2026 als Windenergiefläche mindestens ausweisen muss, dann rechtsverbindlich festgelegt. Danach müssten im Landkreis Verden 2,2 Prozent für Windkraft ausgewiesen werden.

Die Regionalplaner in den Kreishäusern, in Verden sitzt Karin Vesper an diesem Schreibtisch, sollen ihre Darstellungen im RROP danach ausrichten. Eine Taskforce und eine Servicestelle in Hannover sollen ihnen bei der Umsetzung des Gesetzes helfen. Die komplexe Rechtslage und immer wieder neue Gerichtsurteile haben seit Jahren nicht nur die Arbeit der Regionalplanerin ausgebremst, sondern auch immer wieder zunichtegemacht und dafür gesorgt, dass das vom Kreistag beschlossene Konzept in Teilen außer Kraft gesetzt war.

Bislang hatte Regionalplanerin Vesper ein Potenzial von 2,5 Prozent der Kreisfläche für die Unterbringung von Windkraftanlagen auf 33 Vorranggebieten ermittelt. Nachdem jetzt die Vorgabe ist, dass die Rotoren über die Grenzen der Flächen hinausragen dürfen, die Planer umschreiben das als Rotor-Out, müssten Flächen abgezogen werden, warnt Bohlmann.

„Vorteilhaft kann sich auswirken, dass nach dem Windflächenbedarfsgesetz auch Flächen einberechnet werden, auf denen Windkraftanlagen außerhalb von Vorranggebieten stehen. Auch wenn noch weitere Prüfungen und Berechnungen erforderlich sind, scheinen sich unsere bisherige Planung und Vorgehensweise bestätigt zu haben“, fasst Bohlmann in einer Stellungnahme zusammen.

Der Verdener Verwaltungschef begrüßt die Vorgaben, die zur Vereinfachung der Planung führen sollen: „Bisher lag das Hauptproblem darin, dass wir uns bei der Flächenausweisung an zig Gerichtsurteilen und einer sich wandelnden Rechtsprechung orientieren mussten.“

„Die EU und die Bundesregierung planen mit den sogenannten ,Go-To-Areas’ in den jetzt auszuwählenden Windvorranggebieten ein beschleunigtes und vereinfachtes Genehmigungsverfahren, kündigte das Umweltministerium in einer Pressemitteilung in dieser Woche an. Und das kommt auch bei Minister Meyer gut an: „Da schon bei der Auswahl der Vorranggebiete Rücksicht auf den Naturschutz genommen werden muss und Abstände einzuhalten sind, fallen damit Doppel- und Dreifachprüfungen beim Genehmigen der Windräder weg.“ Das erleichtere die Planung. Auch in dem vom Landtag zu beschließenden Raumordnungsgesetz sollen Planungsbeschleunigungen für Energievorhaben geschaffen werden.

Ob allerdings die Festlegungen der Potenziale im Ministerium das weitere Vorgehen wie vom Minister geplant laufen kann, hat Bohlmann zumindest Bedenken. „Die Vorgehensweise ist nicht nachvollziehbar und gerecht, ist er überzeugt. Mit einer Spanne von 0,38 Prozent im Fall des Landkreises Holzminden bis 4,89 Prozent beim Nachbarn Rotenburg ergäben die Teilflächenziele ein sehr uneinheitliches Ergebnis. „Auch beim Landkreis Verden, der von 37 niedersächsischen Landkreisen bei der Bevölkerungsdichte an siebter Stelle steht, bei der Windenergie den zehnthöchsten Flächenwert bringen soll“, sieht Bohlmann die gleichmäßige Verteilung vernachlässigt. Besser wäre es gewesen, wenn sich der Ministerium in Hannover am Bund orientiert hätte, der mit Höchstwerten eine gleichmäßige Verteilung zwischen den Bundesländern vorsehe.

Im Kreishaus machen sich jetzt die Planer erste einmal daran, die vom Land angekündigten Daten zur Ermittlung der errechneten Flächenpotenziale zu prüfen. „Das Ergebnis wird in das Gesetzgebungsverfahren für das Niedersächsische Wind-an-Land-Gesetz eingebracht, in dem die Teilflächenziele festgeschrieben werden sollen“, kündigt Bohlmann an.