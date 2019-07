Ende Oktober ist Einzug

Erster Bauabschnitt des neuen Domizils der Ortsfeuerwehr Verden geht in die Endphase

+ Die geräumige Fahrzeughalle bietet Platz für elf Einsatzfahrzeuge der Verdener Ortsfeuerwehr. Fotos:Haubrock-Kriedel

Verden – Das neue Feuerwehrhaus nimmt Formen an, der erste Bauabschnitt geht in die Endphase. Dies nahm Bürgermeister Lutz Brockmann zum Anlass, zu einem Besichtigungstermin einzuladen. Er dankte allen beteiligten Firmen, dass es gelungen sei, den Bau so zu organisieren, dass die Einsatzbereitschaft der Verdener Ortsfeuerwehr stets gewährleistet war. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Tobias Burmeister bestätigte: „Obwohl wir an der Baustelle vorbei oder über die Baustelle fahren müssen, haben wir alle Einsätze bewältigt.“