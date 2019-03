Else Kiesewetter feiert 99. Geburtstag

Mit 99 Jahren noch an allem sehr interessiert: Else Kiesewetter, hier mit Nichte Marlies und Neffe Klaus Kiesewetter sowie Bürgermeister Lutz Brockmann. Foto: Preuss

Verden – Keine Chance für ein Vieraugengespräch mit Else Kiesewetter. Nicht nur, dass sich zur Feier ihres 99. Geburtstags gestern einige Mitbewohnerinnen des Caritasstifts eingefunden hatten. Auch Bürgermeister Lutz Brockmann gehörte zu den Gratulanten – und durfte sich der nahezu ungeteilten Aufmerksamkeit des Geburtstagskindes erfreuen.

Ihm berichtet die Jubilarin mit leuchtenden Augen von ihrer Heimat Neusalz, dem heutigen Nowa Sol, von Fahrten auf der Oder mit dem Binnenschiff ihres Vaters, aber auch vom Leben in der Reiterstadt, die sie ihrer Meinung nach noch gar nicht genug kennt. „Na ja, das kommt noch“, setzt sie vergnügt hinzu.

Geboren und aufgewachsen in Niederschlesien, zwang der Zweite Weltkrieg Else Kiesewetter zur Flucht aus der Heimat. Über Umwege erreichten sie und die Mutter das Ruhrgebiet. Duisburg sollte in den folgenden Jahrzehnten ihr neues Zuhause sein. Das Herz der 99-Jährigen sei aber in Schlesien hängen geblieben, berichtet Nichte Marlies Kiesewetter.

Lange Jahre lebte die Jubilarin gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester und deren Familie in einem Haus. Beruflich kam Else Kiesewetter bei der Firma Krupp unter. 35 Jahre lang, bis zu ihrem Ruhestand, war sie für das Großunternehmen als Walzstahlkontrolleurin tätig. „Im Blaumann unter Männern“, sagt Marlies Kiesewetter nicht ohne Stolz.

Die Nichte und deren Ehemann Klaus holten ihre Tante Else vor fünf Jahren von Rhein und Ruhr an die Aller. Kein ganz leichter Schritt für die Jubilarin, die bis zum 90. Lebensjahr ihren Haushalt selbstständig führte. Gern sei sie gereist, habe als Abonnentin viele Theatervorstellungen besucht und sich ehrenamtlich in einer Kirchengemeinde engagiert, berichten Neffe und Nichte aus dem umtriebigen Leben der Tante.

Deren Weltoffenheit und Zugewandtheit sorgte aber dafür, dass sie im Caritasstift schnell Anschluss fand. Davon zeugt auch die muntere Runde zum Wiegenfeste. Else Kiesewetter erzählt. Die Gäste kommentieren.

So berichtet die 99-jährige von ihren Beobachtungen des Straßenverkehrs. „Was glauben Sie, wie viele Leute bei Rot fahren?“, fragt sie den Bürgermeister energisch und muss sich, begleitet von großem Gelächter, von einer Mitbewohnerin necken lassen: „Als Polizistin hättest du dich gut geeignet.“ Else Kiesewetter guckt, um dann fröhlich in das Gelächter miteinzustimmen.

Zufrieden lehnt sich die Jubilarin schließlich zurück und sagt in die Runde: „Wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, bin ich dankbar.“ kp