Eissel als blühende Insel

Die Ortschaft Eissel ist eine blühende Insel im Grünen. Wer sich auf das Rad setzt, der kann den Ort und die Landschaft drumherum kennenlernen und stößt dabei auf große und kleine Sehenswürdigkeiten. Der Heimatverein hat zudem ein Projekt gestartet, dass sich zum Erfolgsmodell entwickelt.

Verden-Eissel – Rauf auf das Fahrrad und los ging’s. Der Heimatverein hatte Bewohner und Interessierte eingeladen, die Landschaft rund um den Ort kennenzulernen. „Eissel – blühende Insel im Grünen“, hatte der Verein das Projekt überschrieben. Damit es im Sommer auch wirklich überall grünt und blüht, war im Mai in einer gemeinsamen Aktion in Eissel auf einem Dutzend Flächen und in Privatgärten die teilweise mit Klatschmohn, Malven, Korn- und Ringelblumen „aufgepeppte“ Imkermischung Verden ausgesät worden. Daneben hatten Landwirte neun Ackerstücke mit Blühstreifen angelegt.

„Die Fläche des Rapsanbaus hat sich in Niedersachsen seit 2013 von 132 000 Hektar auf 60 000 Hektar halbiert. Auch in Eissel konnten die Bienen nur wenige und kleine Rapsfelder anfliegen. Dabei ist die Rapsblüte eine perfekte Startertracht für alle Insekten zur Nektar- und Pollenversorgung“, erklärt Imker Heinrich Kersten. Das Projekt „Eissel – blühende Insel im Grünen“ sei daher ein guter Versorgungsbaustein für die Insekten. Kersten betont, dass die Imkermischung nicht nur den Bienen hilft, sondern auch Wildbienen und vielen anderen Insekten Nahrung bietet. Auf der Feldtour konnten sich die Teilnehmer davon überzeugen, dass Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und Libellen auf die Blüten fliegen.

Die Imkermischung wurde entwickelt, um Insekten ein durchgängiges Angebot an Nektar und Pollen zu bieten. „Die elf Saatanteile garantieren eine Versorgung von Juni bis Oktober“, so Kersten. Ausgeblüht haben inzwischen Senf und Ölrettich. Aktuell blühen neben Phacelia zum Beispiel auch Buchweizen, Malven, Ringel- und Kornblumen.

Einzige Blühfläche im Rahmen der Agrarumweltmaßnahme auf der Tour war das Feld von Joachim Hustedt. Er baut im fünften Jahr in Folge ohne Herbizideinsatz an. „Ohne die Landwirte als flächenmäßig größte Umsetzer der Agrarumweltmaßnahmen, hätte sich der überregionale Erfolg der Imkermischung Verden nicht eingestellt“, weiß Kersten.

Angesichts des Rückgangs des Rapsanbaus ist Mischanbau mit Mais und Leguminosen ein interessantes Thema. 2018 wurden im Landkreis Rotenburg/Wümme Versuche mit Feuer- und Ackerbohnen erfolgreich durchgeführt. „Ziel ist es, Blühendes in der Monokultur Mais zu etablieren und gegebenenfalls einen höheren Proteinertrag zu erwirtschaften“, erläutert Kersten. In Eissel hat Landwirt Heino Timm in diesem Jahr den Versuch mit zwei Dritteln Mais und einem Drittel Bohnen gewagt. Die Bohnen haben trotz der Trockenheit über längere Zeit geblüht, Nun ist Timm gespannt auf das Ernteergebnis.

Als weiteres Projekt für ein Rapsersatz-Blütenangebot nennt Kersten die „Frühjahrsblüte“. Erstmals soll die Saatmischung Ende August auf Wintergetreidefeldern in Eissel und im Landkreis Verden aufgebracht werden. Aber nicht nur die Landwirte sind gefordert. „Jeder kann etwas für den Erhalt der Artenvielfalt tun, jede Blüte zählt“, betont Kersten.

Extra zur Feldtour gekommen war Dr. Monika Thiele aus Bremen. Die Wissenschaftlerin im Ruhestand macht sich für den Vogel- und Insektenschutz stark und möchte auch in Bremen Initiativen in Gang setzen. „Was Heinrich Kersten macht, ist handhabbar. Viele Umweltverbände machen die Sache zu kompliziert. Ich habe hier viele Anregungen bekommen und bin begeistert“, sagt sie.

Nach der Tour stärkten sich die Teilnehmer im Garten der alten Schule mit Bratwurst vom Grill und original Eisseler Bier.