Eisgang bei Verden: Aller für Schifffahrt gesperrt

Von: Ronald Klee

Erstmals seit 1997 ist bei den Eisschollen auf der Aller ein Stillstand eingetreten. Die ersten Vögel saßen schon auf den Eisflächen und suchten nach Löchern. © Arne von Brill

Verden – So viel Frost wie in den zurückliegenden Tagen und Nächten gab es in Verden seit Jahren nicht. Klare Luft und blauer Himmel sind dabei die schöne Seite. Die anhaltende Kälte mit Temperaturen um die minus 8 Grad hält aber auch böse Überraschungen parat. Das fängt mit eingefrorenen Wasserleitungen an und geht damit weiter, dass das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) in Verden die Aller für die Schifffahrt offiziell gesperrt hat.

Auf der Aller ist der Eisgang. Das ist nicht zu übersehen. Der Verdener Arne von Brill gab zu, dass er das Naturereignis mit Entzücken wahrgenommen habe. Erst recht, als er feststellte, dass mittlerweile die Eisschollen still auf der Oberfläche stehen und sich ineinander verkeilen: „Die Aller steht“, war seine Beobachtung.

Das sei seit 1997 nicht mehr geschehen, hat er im Gespräch mit mehreren anderen Zeugen herausgefunden. Für das Nabu-Mitglied von Brill bot die Situation jedenfalls die Gelegenheit, auf der Aller die Vögel dabei zu beobachten, wie sie auf den Eisschollen saßen. Je dichter die Eisdecke wurde, um so mehr suchten sie nach den Lücken, um Zugang zum Wasser zu finden, berichtete von Brill.

Erfreuliches Nebenprodukt dieser Beobachtungen ist ein beeindruckendes Foto, das die schönen Seiten der kalten Wetterlage hervorhebt. Der Verdener hat es zur Veröffentlichung freigegeben.

Die besonderen Eigenschaften des Wassers, die dazu führen, dass Eis schwimmt und dann so schöne Motive ergibt, können aber auch böse Folgen haben. Leitungen, die einfrieren und dann platzen. „Wir haben schon mehrere Fälle von eingefrorenen oder geplatzten Leitungen gehabt“, berichtete Niklas Tiedemann von seiner Arbeit im Betrieb des Obermeisters der Innung Sanitär- und Heizungstechnik, Niko Kirchdorfer. „Meist sind Außenwasserleitungen die ersten mit Frostschäden“, erklärte der Mitarbeiter vom Heizungs- und Sanitärbaubetrieb „Installatör“.

Raus in die Kälte und auf den eisigen Flusslauf müssen die Fachleute und der Bautrupp von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung in Verden vorerst wohl nicht. „Wir haben in der bestehenden Situation die Aller für die Schifffahrt gesperrt. Diese ist unter den aktuellen Bedingungen nicht möglich“, teilte WSA-Pressesprecher Jens Köhne auf Anfrage mit.

Die Fachleute sind unter anderem auf den Flüssen zuständig, wenn bestimmte Bauwerke im Gewässer und am Ufer in Gefahr geraten, in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Aktuell konzentriere die Behörde ihre Maßnahmen an der Aller darauf, ihre Anlagen im östlichen Bereich des Flusslaufs in Richtung Celle vom Eis zu befreien oder eisfrei zu halten, berichtete der Sprecher. Es gehe darum, die Funktion der Wehre zu erhalten.

„Eine engmaschige Lagebeobachtung ist eingerichtet“, berichtete Köhne. Länger als das Wochenende wird die Lage aber wohl nicht anhalten. „Ab Montag ist wieder mit einem deutlichen Temperaturumschwung zu rechnen“, ergänzte der Sprecher. kle