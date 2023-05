Verdener Gastgewerbe: Friede, Freude, Einzelzimmer

Von: Heinrich Kracke

Licht am Ende des Tunnels: Gastronomen und Hoteliers, hier Gördt Glander vom Verdener Hotel Höltje, blicken wieder zuversichtlicher in die Zukunft. © Kracke

Die Gastronomie und Hotellerie im Landkreis übersteht die Krisen allen Unkenrufen zum Trotz nahezu unbeschadet. Noch allerdings liegen die Zahlen leicht im Minus.

Verden/Achim – Die ermutigenden Signale kommen ausgerechnet aus einer Ecke, die für sich eher das Kapitel Schwarzmalerei gebucht hat. Aber nach dem Auslaufen der Pandemie, nach den zwischenzeitlichen Hiobsbotschaften und Existenzängsten steht fest, die Gastronomie und Hotellerie im Raum rund um Verden und Achim hat die schwierigen Zeiten bisher erstaunlich unbeschadet überstanden. „Es ist nicht zu Schließungen wegen Personalmangels oder Corona-Folgen gekommen“, sagt etwa Gördt Glander vom Hotel Höltje in Verden, gleichzeitig Vorstandsmitglied im Dehoga-Kreisverband. Völlig frei aller Sorgen sei die Branche jedoch nicht. Neue Herausforderungen ziehen herauf.

Sonderkonjunktur durch große Firmen

Gewiss, die auskömmlichen Zahlen etwa aus dem Jahr 2019, auch schon vier Jahre her, diese Zahlen seien noch nicht wieder erreicht. Niedersachsenweit ist in ersten Erhebungen des laufenden Jahres noch von einem Rückstand in Höhe von zwölf Prozent die Rede, in einem Geschäftshotel wie in Verden an der Oberen Straße seien es um die zehn Prozent, so Glander. Schrittmacherdienste leisteten seinen Angaben zufolge die umliegenden Wirtschaftsbetriebe. „Uns hilft die konstant gute Entwicklung in den großen und kleinen Firmen. Viele nehmen sie vielleicht nur am Rande wahr, aber es sind mitarbeiterstarke Unternehmen, es sind Weltmarktführer darunter, wunderbare Betriebe, und das spürt man eben auch hinter dem Hoteltresen.“ Höltje kam vor der Pandemie auf eine Auslastung von mehr als 60 Prozent, jetzt liege man bei Mitte 50 Prozent, und die großen Monate der hohen Belegungszahlen kommen erst noch. Die Werte, die erreichbar sind, haben im Landkreis Verden eine ernstzunehmende wirtschaftliche Größe erreicht. Knapp 400 000 Übernachtungen schlugen vor den Krisen in Spitzenjahren zu Buche. Immerhin wurde vergangenes Jahr schon wieder die Marke von 300 000 übersprungen.

Radler-Saison setzt erst spät ein

Sogar das zurückhaltende Eintrudeln einer besonderen Spezies konnte die Bilanzen bisher nicht vermasseln. Die Radler auf dem Weserradweg. „Die Saison mit diesen Übernachtungsgästen hat im laufenden Jahr erst sehr spät begonnen. Mitte Mai trafen die ersten ein“, so Glander. Er führe das anfängliche Fremdeln mit der klimaschonenden Reise auf die allgemeine Unsicherheit zurück. „Einerseits ist das Frühjahr überdurchschnittlich kalt ausgefallen, andererseits beginnen die Menschen offenbar später als sonst ihren Urlaub zu planen. Sie wollen zu allererst sichergehen, ihre hohen Energiepreise zahlen zu können.“

Alles also plötzlich Friede, Freude, Einzelübernachtung in den Gaststätten und Hotels? Nicht ganz. Schwere neue Herausforderungen lauern. „Die gestiegenen Energiekosten haben wir dank des Preisdeckels ein wenig abfedern können. Aber unsere Zulieferer haben die Preise fiesig angehoben.“ Völlig überraschend kommt die Entwicklung nicht. „War abzusehen, dass diese Unternehmen draufsatteln mussten, um selbst über die Runden zu kommen. Aber das bedeutet für uns, der Kostendruck ist zusätzlich gewachsen.“ Vollständig und zeitnah weitergeben könne man die Aufwendungen nicht. „Da rollt eine Lawine auf uns zu.“

Nächstes Ungemach durch Mindestlohn

Nächstes Ungemach kündigt sich bereits an. Der Mindestlohn. Glander schildert ein typisches Beispiel aus den Restaurant-Küchen. „Früher hat Oma Meta die Kartoffeln geschält. Sie bekam sieben Euro die Stunde und war zufrieden damit. Der Koch mit 25 Jahren Berufserfahrung musste beim Lohngefüge ausreichend darüber angesiedelt sein. Er bekam vielleicht 20 Euro.“ Aktuell liege der Mindestlohn bei 12 Euro, wahrscheinlich demnächst bei 14 Euro. „Das bedeutet fürs Koch-Entgelt, es dürfte bald bei 30 Euro angesiedelt sein.“

Einsparungen beim Personal

Schon jetzt reagierten einige Gastronomen mit einschneidenden Maßnahmen, auch er. Ohnehin vom Fachkräftemangel überproportional betroffen, werde beispielsweise die überzählige Kraft, die man sich früher für Krankheitsausfälle oder in Urlaubszeiten erlaubt habe, komplett eingespart. Mit teils erheblichen Einschnitten. „Da kann es schon mal sein, dass der Hotelbesitzer selbst als Zimmermädchen unterwegs ist.“

Nicht wenige Restaurants darüber hinaus, die an den Öffnungszeiten geschraubt haben. „Da wird dann bis um 20 Uhr die Küche offen gehalten, und um 22 Uhr schließt das Restaurant. Das ist häufiger geworden.“ Auf diese Weise gelinge es aber immerhin, den Betrieb am Leben zu erhalten. Die einzige Gastronomie kreisweit, die in den vergangenen Jahren geschlossen wurde, war denn auch Scholvin-Ortmann in Riede, aber da lag die Ursache nicht bei den neuen Herausforderungen wie Fachkräftemangel oder Energiekrise. Andernorts wurden indes ganz andere Einschnitte bekannt. „Da haben Betriebe volle Auftragsbücher mit Hochzeiten und vielem mehr, und schließen dann wegen Personalmangel.“