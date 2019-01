Einzelhändler verzeichnen mehr Kunden

Verden - Die Einzelhändler in Bremen und umzu sind positiv gestimmt: 83 Prozent der Unternehmer beurteilen die wirtschaftliche Entwicklung ihrer Branche als sehr gut oder stabil. Auch für das kommende Jahr ist die Mehrheit (77 Prozent) noch optimistisch.

Trotz zunehmender Digitalisierung verzeichnen knapp die Hälfte der befragten Einzelhändler mehr Kunden als vor fünf Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt die 5. Unternehmerkunden-Studie im Auftrag der Commerzbank, die jetzt in Verden von Pressesprecherin Dagmar Baier und dem Leiter Unternehmerkunden im Raum Verden, Matthias Schmidt, vorgestellt wurde. Für die repräsentative Erhebung wurden bundesweit 3 500 Einzelhändler mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos befragt.

Wichtig sind nach Meinung der Einzelhändler zum einen eine attraktivere Gestaltung der Innenstädte und der Ausbau der Breitbandversorgung. Die Händler sind aber auch selbst aktiv, um Kunden zu binden: Rabattaktionen, personalisierte Angebote und Kundenveranstaltungen werden als häufigste Kundenbindungsmaßnahmen genannt.

Größte Herausforderung (62 Prozent) für den Einzelhandel ist nach wie vor der Fachkräftemangel. Dahinter liegt mit 56 Prozent die Herausforderung durch Preisdruck. „Mehr als 40 Prozent der Befragten macht auch der zunehmende Wettbewerb durch Onlinehändler zu schaffen“, sagte Matthias Schmidt. Nur jeder vierte Einzelhändler verkauft seine Produkte und Dienstleistungen im Bremer Raum stationär und online. Knapp die Hälfte davon vernetzt die Kanäle miteinander und bietet seinen Kunden flexible Einkaufsmöglichkeiten an, wie zum Beispiel die Online-Bestellung und Abholung im Ladengeschäft. Digitale Kanäle werden aber nicht nur im Vertrieb, sondern auch in der Kundenkommunikation genutzt. Klarer Favorit der Einzelhändler ist dabei Facebook. Ein Drittel der Befragten kommuniziert über das soziale Netzwerk mit seinen Kunden, knapp ein Drittel bietet auch einen E-Mail-Newsletter beziehungsweise ein Online-Feedback (40 Prozent der Befragten) über die eigene Website an.

Die Bezahlung der Ware erfolgt meist klassisch: 35 Prozent der Kunden zahlen in bar oder per Rechnung (33 Prozent). Knapp ein Drittel bietet seinen Kunden beim Kauf auch eine Finanzierung oder Ratenzahlung an. Kontaktlose Kartenzahlung ist bei 37 Prozent bereits möglich oder geplant.

koy

