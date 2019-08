Verden – „Unsere Fraktion hält die im Beschlussentwurf beschriebenen Preisänderungen im Verwell generell für unsozial und würde sie in dieser Form nicht mittragen.“ Bärbel Rater von Bündnis 90/Die Grünen sprach aus, worin sich alle Fraktionen in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport und Soziales einig waren: Sie konnten die Preisanpassungen nicht zustimmend zur Kenntnis nehmen. Die seien einfach zu hoch.

„Wir sind dankbar, dass das Verwell von den Stadtwerken betrieben wird. Das entlastet uns als Stadt enorm und ist ein einmaliges Angebot“, lobte Jürgen Weidemann von der FDP das Bad, sprach sich aber ebenfalls nicht für eine Erhöhung der Preise aus. Stattdessen schlug er vor, die Preise im Kinderbereich beim Alten zu belassen und als Kompromiss den Eintrittspreis zum Beispiel im Saunabereich zu erhöhen. Darüber hinaus regt er an, dass das im Beschlussentwurf vorgeschlagene „Sommerferienticket“ einmalig zehn Euro kosten soll, womit Schüler dann zehn Mal das Verwell besuchen könnten.

Olaf Kluckhuhn von der CDU wandte sich mit mahnenden Worten an den Ausschuss. Er erklärte, dass die jetzigen Eintrittspreise eigentlich sogar verdoppelt werden müssten, um die vollen Kosten des Betriebs des Bäderbereiches zu decken. Außerdem führten die Stadtwerke jedes Jahr circa 1,5 Millionen Euro an die Stadt ab. „Wenn wir soziale Wohltaten von den Stadtwerken fordern, dann sollten wir als Politiker konsequent sein und sagen: Lasst die Preise so wie sie sind, und wir reduzieren die Gewinnausschüttungserwartung an die Stadt“, so Kluckhuhn.

Verwell billiger als andere Bäder in der Umgebung

Er erinnerte auch daran, dass man die Preise der anderen Bäder in der Umgebung nicht aus den Augen verlieren dürfe. Das Verwell sei mit seinen aktuellen Preisen billiger als alle vergleichbaren Bäder.

Abschließend konnten sich alle Ratsmitglieder darauf einigen, dass sie den Beschlussentwurf lediglich zur Kenntnis nehmen, statt ihm zuzustimmen, und fügten hinzu, dass die Verwaltung neben den Gesprächen über die Einführung des „Sommerferientickets“ auch über die Gestaltung der Eintrittspreise mit den Stadtwerken Verden spricht. Der Rat selbst könne nämlich nichts an der von den Stadtwerken festgelegten Gebührenstaffelungen verändern.

Die Preisanpassungen im Verwell im Detail

Der Preis der Tageskarte für Erwachsene steigt von 6 auf 6,50 Euro, für Kinder von 3,50 auf 4 Euro. Die Familienkarte soll für Erwachsene von 5,50 auf 6 Euro und für Kinder von 3 auf 3,50 Euro steigen. Statt 3,50 Euro soll die anderthalb-Stunden-Karte für Erwachsene 4 Euro und für Kinder statt 2, künftig 2,50 Euro kosten.

Der Preis der 20-Stunden-Karte steigt von 60 auf 69 Euro für Erwachsene und für Kinder von 30 auf 39 Euro. Die Preise für die Sauna steigen bei der Tageskarte für Erwachsene von 15,50 Euro auf 16,50 Euro, für Kinder von 11 auf 12 Euro.

Der Spartarif wird sowohl für Erwachsene als auch Kinder jeweils einen Euro teurer.