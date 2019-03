Rat einstimmig für den „Meilenstein“ Bettenhaus

Verden – 142 Seiten umfassen die Unterlagen, die den Mitgliedern des Verdener Stadtrates zum Projekt „SO-Gesundheitszentrum Verden“, landläufig Bettenhaus genannt, zur Verfügung standen: Pläne, Begründungen, Anregungen und Bedenken, auch von Anwohnern, und die dazugehörigen Abwägungen. „Ich habe jede dieser 142 Seiten nicht gelesen“, verkündete Michael Otten (SPD) bei der Ratssitzung am Dienstag. Allein der Umfang der Papiere würde aber die Bedeutung des Bauvorhabens widerspiegeln, sagte er und betonte, seine Fraktion würde diese Weiterentwicklung begrüßen.

Frank Medenwald (CDU) nannte den Bau des Bettenhauses einen „Meilenstein“. Zwar müssten die Anwohner die eine oder andere Kröte schlucken, doch das sei dem großen Ganzen geschuldet.

Nachdem die Stadt Ende Februar die Baugenehmigung für das 38-Millionen-Euro-Projekt erteilt hatte, musste der Stadtrat nun am Dienstag noch über die Anregungen und Hinweise entscheiden und den Bebauungsplan beschließen. Beides erfolgte ohne Gegenstimme. Die Planreife sei gegeben gewesen, erklärte Fachbereichsleiterin Birgit Koröde die Reihenfolge von Genehmigung vor Satzungsbeschluss. Dass es überhaupt so lange gedauert habe, begründete sie mit einem Grundstückstausch, der erst im Februar notariell beglaubigt worden sei. So habe die Specht-Gruppe, die die Seniorenresidenz Am Burgberg errichtet hat, ein Grundstück im Planungsgebiet Bettenhaus besessen, die Aller-Weser-Klinik eine Fläche am Rosenweg, erklärte Koröde auf Nachfrage. Der Tausch dieser Grundstücke böte beiden Einrichtungen nun ausreichend Entwicklungsmöglichkeiten.

Darüber hinaus erfordere der Klinikanbau aufgrund der sehr speziellen Nutzung ein überaus umfangreiches Prüf- und Genehmigungsverfahren, fuhr die Fachbereichsleiterin fort und nannte Hygienevorschriften und Evakuierungspläne als Beispiele. kp