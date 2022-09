Einst als Verräter diffamiert, nun in Verden geehrt

Von: Florian Adolph

Lili Nalovi, Enkelin von Walther von Seydlitz-Kurzbach bei der Stolpersteinverlegung. © Lydia Dräger

Walther von Seydlitz schloss sich in der Kriegsgefangenschaft dem Widerstand gegen Hitler an. Seine Familie kam dafür in Sippenhaft und wurde auch nach dem Krieg in Verden angefeindet. Sie bekamen jetzt Stolpersteine am Burgberg in Verden.

Verden – „Wir wollten die Familie von Seydlitz symbolisch nach Verden zurückholen. Das kann man als eine Art Wiedergutmachung sehen“, erklärte Werner Schröter vom doz20 in seiner Rede am gestrigen Freitag. Vor seinen Füßen lagen sechs Stolpersteine. Auf ihnen stehen die Namen der Familie von Seydlitz-Kurzbach: Walther, Ingeborg, Mechthild, Dietlind, Ingrid und Ute – Vater, Mutter und die vier Töchter.

Walther von Seydlitz schloss sich in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft dem aktiven Widerstand gegen das Nazi-Regime an. Durch Radioappelle und Flugblätter rief er in Deutschland dazu auf, gegen Hitler aufzubegehren. Die Nazis verurteilten ihn dafür in Abwesenheit zum Tode. Auch seine Familie musste büßen. Sie wurde in Sippenhaft genommen. Nach seiner Rückkehr wurden er, seine Frau und Töchter in Verden als Verräter angefeindet, bis sie die Stadt verließen. Es dauerte lange, bis sie rehabilitiert waren.

Die Stolpersteine aus der Werkstatt des Künstlers Gunter Demnig wurden nun vor dem ehemaligen Wohnhaus der Familie, Burgberg 3, in Verden verlegt. Den Sinn der Steine erklärte Schröter: „Man muss sich bücken, um sie zu lesen, und verneigt sich so vor den Opfern.“

Die sechs Stolpersteine für Familie von Seydlitz in Reih und Glied. © Lydia Dräger

Walther von Seydlitz hatte schon einmal 2011 einen Stolperstein bekommen, dieser war allerdings bei Bauarbeiten für das neue Bettenhaus der nahen Aller-Weser-Klinik verloren gegangen. Die Beschriftung seines neuen Steins hat nun eine Zeile weniger. Dass er auch in der UdSSR zum Tode verurteilt worden war, wurde rausgenommen.

Viele Verdener wohnten der Zeremonie bei, darunter auch Bürgermeister Lutz Brockmann und drei Schülergruppen. Als Ehrengäste waren einige Nachkommen der von Seydlitz geladen. Lili Nalovi, die Tochter von Ingrid von Seydlitz, hielt eine Rede.

Zunächst erzählte allerdings Werner Schröter unter anderem davon, wie es gelang, Skeptiker, die sich sträubten, einem Mitglied der Wehrmacht den Stolperstein zukommen zu lassen, davon zu überzeugen, dass Seydlitz ein anerkannter Widerständler war, über die Nachbestellung des Stolpersteines (auf Kosten der Stadt) und wie der Vorschlag gemacht wurde, diesmal für seine ganze Familie Steine zu besorgen.

Danach las Ruth Kahlke-Kuipers zwei Passagen aus einem Vortrag, den Dietlind von Seydlitz 2004 im Gymnasium am Wall (GaW) hielt. Darin erzählt sie, wie ihre Mutter von der Gestapo abgeholt wurde und wie man auch sie und ihre Schwestern verschleppt hat, die Jüngste von einer Geburtstagsfeier. Sie erzählte, wie eine Luftmine in den Gefängnisgarten schlug und sie verschüttete.

Werner Schröter. © Lydia Dräger

Schließlich hielt Lili Nalovi, die Enkelin von Walther von Seydlitz, ihre Rede. Sie dankte im Namen ihrer Familie allen, die daran arbeiteten, ihren Großvater zu rehabilitieren. Dabei konnte sie die Tränen nicht zurückhalten. Sie berichtete, wie sie zum ersten mal in die Reiterstadt kam, um nach Spuren ihrer Sippe zu suchen.

„Im Zug nach Verden bekam ich das Gefühl, ich fahr zu Freunden“, erzählte sie. Als sie dann hier mit Hanna Neumann, Werner Schröter und Hans-Jörg Volkmann Kuchen aß, flatterte ein Schmetterling auf die Tafel. „Und das im November, als wollte er mich empfangen“, so Nalovi. Sie erklärte, dass Schmetterlinge für sie ein Symbol für Veränderung sind und dass sie das Erscheinen des Tieres als ein Zeichen interpretierte, dass für die Familie von Seydlitz in Verden alles gut wird.

Im GaW wurde dann noch ein Themenabend mit Ausstellung abgehalten.