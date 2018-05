Einsatz mit Kohlendioxid

Feuer in Bäckereibetrieb an der Max-Planck-Straße

+ © Feuerwehr Verden/Voigt Ein Brand brach in einem Bäckereibetrieb an der Max-Planck-Straße aus. Sieben Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr rückten an. © Feuerwehr Verden/Voigt

Verden - In der Nacht von Pfingstmontag auf Dienstag wurde die Ortsfeuerwehr Verden zu einem Feuer in die Max-Planck-Straße alarmiert. In einem Anlagenraum eines größeren Bäckereibetriebes war es zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand.