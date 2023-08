Verdener Preis für Einsatz für Menschenrechte in Charkiw

Teilen

Dozentin an der Nationalen Universität Karasin und der Staatlichen Kulturakademie Charkiw: Anita-Augspurg-Preisträgerin Olena Zinenko. © Stadt Verden

Der Anita-Augspurg-Preis geht in diesem Jahr an die ukrainische Kulturaktivistin Olena Zinenko.

Verden – Sie setzt sich in der Ukraine für die Menschenrechte ein, jetzt soll ihr zusätzliche Sichtbarkeit gegeben werden. Olena Zinenko, ukrainische Kulturaktivistin, Medienpraktikerin und Forscherin aus dem umkämpften Charkiw, wird wie bereits kurz berichtet in Verden mit dem Anita-Augspurg-Preis ausgezeichnet. Zum fünften Mal wird der internationale Friedenspreis im Dom verliehen.

Olena Zinenko lebt zurzeit in Frankfurt an der Oder. Sie studierte einer Pressemitteilung der Stadt Verden zufolge Philologie an der Nationalen Universität Charkiw und arbeitete danach zehn Jahre lang als Journalistin. Seit 2018 ist sie Dozentin an der Nationalen Universität Karasin und der Staatlichen Kulturakademie Charkiw. Darüber hinaus arbeitet Zinenko mit dem Zentrum für Genderkultur in Charkiw und berät verschiedene Nichtregierungsorganisationen in den Bereichen Kommunikation und Medien. Zusammen mit der Kharkiv Regional Foundation Public Alternative will sie die Menschenrechte, Inklusion und Anti-Diskriminierung in der Ukraine fördern. Außerdem ist sie als Trainerin und Mentorin im Unicef Upshirt-Programm für Jugendliche in der Ukraine aktiv.

Ziel des Friedenspreises ist es unter anderem, der Preisträgerin Sichtbarkeit zu verleihen. So soll die öffentliche Würdigung des vorbildlichen und mutigen Engagements dazu beitragen, den Preisträgerinnen neue Möglichkeiten zu eröffnen. Denn trotz des oftmals hohen persönlichen Einsatzes, bleiben sie der Öffentlichkeit oft unbekannt.

„Die Ukraine braucht dringend Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte“, sagt Bürgermeister Lutz Brockmann. Im Namen der Stadt Verden gratuliere er Olena Zinenko zum Anita-Augspurg-Preis 2023 und der Internationalen Frauenliga zur Wahl der Preisträgerin. Mit dem Preisgeld von 5 000 Euro könne die Preisträgerin Projekte umsetzen, um eine friedliche Welt voranzubringen. Das Preisgeld sowie die Kosten für eine Veranstaltungsreise durch Deutschland würden durch Spenden finanziert. Brockmann: „Bitte unterstützen Sie die Verleihung des Anita-Augspurg-Preis 2023 in Verden mit einer Spende.“

Aber die Initiative geht noch weiter. „Uns ist zudem wichtig, Stadtgesellschaft und Preisverleihung zusammen zu bringen, so dass alle von diesem Besuch etwas mitnehmen können“, sagt Organisatorin Kathrin Packham, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Verden. „Mit Olena Zinenko planen wir unter anderem eine Gesprächsrunde mit Verdener Frauen und ukrainischen Frauen, die derzeit in Verden leben.“ Nicht das erste Mal, dass Geflüchtetenschicksale im Vordergrund stehen. Packham: „Mit Efi Latsoudi, Preisträgerin von 2021, hatten wir die Campus Oberschule besucht, um über Latsoudis Arbeit auf Lesbos zu informieren und mit Schülern über ihre Fluchterfahrungen ins Gespräch zu kommen. Außerdem gab es Gelegenheit für ehren- und hauptamtlich Engagierte in der Geflüchtetenhilfe, sich über die aktuelle Situation an den EU-Außengrenzen und in Verden auszutauschen.“

Die feierliche Preisverleihung wird in diesem Jahr am 15. September im Verdener Dom stattfinden. In das Begleitprogramm wird sich ferner der Verdener Anita-Augspurg-Verein einbringen. Der Verein bietet für die Preisträgerin und ihre Mitstreiterinnen eine Stadtführung zu Anita Augspurg an. Es können noch weitere Personen an der Führung mit Stadtführerin Karin Köster am Samstag, 16. September, ab 11 Uhr teilnehmen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@anita-augspurg.de

Seit 2017 verleiht die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit (IFFF) den „Anita-Augspurg-Preis“ an eine „Rebellin gegen den Krieg“, also an eine Frau, die sich für den Frieden in ihrem Heimatland einsetzt. Die Stadt Verden ist als Geburtsort von Anita Augspurg Kooperationspartnerin der Friedensliga. Als überzeugte Pazifistin hat sich Anita Augspurg entscheidend für die Gründung der IFFF engagiert.

Es ist bereits die fünfte Internationale Preisverleihung. Die bisherigen Preisträgerinnen sind: Efi Latsoudi (Griechenland 2021), Rasha Jarhum (Jemen 2019), Gulnara Shahinian (Armenien 2018) und Zaina Erhaim (Syrien 2017).

Die IFFF ist eine internationale Nichtregierungsorganisation mit nationalen Sektionen in über 40 Ländern und auf allen Kontinenten dieser Welt. Sie ist die älteste Frauen-Friedensorganisation der Welt. Gegründet auf dem „Internationalen Frauenfriedenskongress“ im Ersten Weltkrieg 1915 in Den Haag richtet sie sich gegen alle Formen von Krieg und Gewalt und fordert die Garantie von Frauenrechten als Menschenrechte ein. Die gebürtige Verdenerin Dr. Anita Augspurg war eine der Initiatorinnen.

Spendenkonto

Spenden zu Gunsten der IFFF bitte auf das Konto DE72430609671142598703 Der Betreff lautet: Rebellinnenpreis 2023