Plötzlich alt - Angehende Altenpflegerinnen machen Selbstversuch

Verden-Dauelsen - Von Lea Oetjen. Bleischwere Arme, Seh- sowie Hörbehinderungen: Die angehenden Altenpflegerinnen der BBS Verden hatten es am Mittwoch wahrlich nicht leicht. Zum Auftakt des Projektes „Essen und Trinken“ hatten die Schülerinnen mit den Beschwerden im Alter zu kämpfen - simuliert von einem speziellen Anzug.

Als Kathrin Friedrich und Ramona Reeg den Raum betraten, war ihnen gleich anzusehen, dass sich die Vorfreude auf den Alterssimulationsanzug in Grenzen hält. Um sich weiter mit ihren Mitschülerinnen unterhalten zu können, setzten sie immer wieder ihren Kopfhörer ab. Als sich die „Senioren“ setzten, gesellten sich ihre Altenpflegerinnen zu ihnen an den liebevoll gedeckten Tisch. Lehrerin Susanne Davids-Bremermann erteilte den Auftrag, die Pflegebedürftigen mit Joghurt zu füttern. So weit, so gut. Nun sollten die Frauen, die im Alterssimulationsanzug steckten, alleine essen. Nach kurzer Zeit stellten die beiden ihre Joghurt-Schüsseln jedoch frustriert wieder auf den Tisch. „Das ist viel zu anstrengend. So können wir das gar nicht genießen“, waren sie sich einig.

Die angehenden Altenpflegerinnen hatten das Frühstück übrigens zuvor vorbereitet. „Die Feinmotorik, die Beweglichkeit und die Dynamik waren extrem eingeschränkt“, stellte Angela Orlova fest. „Ich habe mich sehr hilflos gefühlt, einfach allein gelassen.“ Im jungen Alter könne man sich nicht vorstellen, wie kompliziert einfache Alltagsaktivitäten im Alter werden können.

Nach dem Frühstück galt es zu erörtern, was ein solcher Selbstversuch für die Zukunft bringt. Schnell fielen Begriffe wie mehr Verständnis, Geduld für zeitliche Abläufe und ein besseres Gefühl für Abhängigkeit. „Die einfachsten Bewegungen sind nicht mehr möglich. Ich habe nicht mal ansatzweise gemerkt, als mir Tomaten und Mandarinen vom Teller gerollt sind“, klagte die angehende Altenpflegerin Pia Wilts. Ihre Mitschülerin Orlova ergänzte: „Noch schwerer war es, das Obst und Gemüse dann wieder aufzuheben.“ Die Klasse war sich einig. Durch das Projekt sind die Schwierigkeiten des Alters präsenter geworden. „Solche Selbstversuche sollten in der Pflege wirklich viel öfter gemacht werden“, forderte Sylke Schütze.

Des Weiteren nahmen sich die angehenden Pflegekräfte vor, künftig in ihren Einrichtungen eine schöne Atmosphäre zum Essen zu schaffen, die Auswahl und die Reichweite von Lebensmitteln zu optimieren und für bessere Sichtverhältnisse zu sorgen.

Das Projekt wird in den kommenden Wochen weitergeführt. „Wir werden zum Beispiel üben, wie Nahrung richtig gereicht wird oder wie man Tabletten am besten untermischt. Das wird mit ,tic tacs‘ simuliert“, so Lehrerin Davids-Bremermann. Auch die Gestaltung des Esstisches wird Thema sein. „Die Schülerinnen bekommen in ihren Einrichtungen viel vorgelebt. Wir wollen zur Besserung anregen.“