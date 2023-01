Einen Beitrag zum Rechtssystem in Verden leisten

Florian Adolph

Die Schöffin Claudia Wittboldt-Müller ist in der zweiten Amtsperiode ihres Ehrenamtes. © Florian Adolph

Claudia Wittboldt-Müller berichtet über ihre Zeit im Ehrenamt als Schöffin und wie es ist, als Laie an der Urteilssprechung teilzuhaben.

Verden – „Manche machen es für Geld, andere aus Sensationslust. Ich finde beide Ansätze schlecht. Man sollte es als seine Bürgerpflicht wahrnehmen“, sagt Claudia Wittboldt-Müller über das Ehrenamt, das sie ausübt. Sie ist Schöffin am Amtsgericht Verden und es ist bereits ihre zweite Amtsperiode. „Ich müsste jetzt im neunten Jahr sein“, schätzt sie.

Schöffen sind ehrenamtliche Richter, die in Zusammenarbeit mit Berufsrichtern ein Urteil fällen. Rechtskenntnis brauchen sie nicht. Ihre Stimme hat trotzdem dasselbe Gewicht, wie die vom „Profi“. „Ich glaube, es ist das Grundgesetz, das vorsieht, dass das Volk von der Rechtssprechung nicht ausgeschlossen werden soll“, erklärt die Schöffin die Grundidee hinter dem Amt. Es gäbe allerdings auch Kritik daran, sagt Wittboldt-Müller. „Es macht den Gerichten viel Arbeit“, oder „Schöffen können nichts ausrichten“ – diese und ähnliche Argumente hat sie schon öfters gehört.

Vorgeschlagen für das Ehrenamt

Anders als manch anderer hatte sich Claudia Wittboldt-Müller aber nicht selbst auf diese Aufgabe beworben: „Ich glaube, ich wurde damals vom Ortsrat vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob ich mich sonst beworben hätte. Ich hatte selbst genug zu tun.“ Warum genau sie aufgestellt wurde, weiß sie ebenfalls nicht. Vielleicht, weil sie ehrenamtlich engagiert war. „Die wissen schon, wer Bock hat, so etwas zu machen.“

Nichtsdestotrotz übt sie die Funktion als ehrenamtliche Richterin gerne aus. Sie habe in der Vergangenheit auch immer nur mit netten Schöffenkollegen und kompetenten Richtern zu tun gehabt. Es gefällt ihr außerdem, dass sie so einen Einblick in die Gesellschaft bekommt, den sie sonst nicht kriegen würde, erzählt sie.

Zu Beginn ihres Ehrenamtes besuchte Wittboldt-Müller erst einmal eine Einführungsveranstaltung für neue Schöffen. „Keiner von uns wurde einfach ins kalte Wasser geworfen“, erzählt sie. „Die Richter machen einen guten Job, die Schöffen mitzunehmen.“

Zum Anfang eines jeden Jahres bekommt Claudia Wittboldt-Müller nun eine Liste von Terminen, an denen sie mit einer Ladung vor das Gericht rechen muss. Einmal im Monat könne sie mit einem Mitschöffen drankommen. „Ich bin geschätzt sechsmal im Jahr bei einer Verhandlung mit dabei“, erklärt sie. Diese würde meistens drei bis vier Stunden dauern, selten länger. Da sie halbtags arbeitet, hat die Schöffin die Möglichkeit das Ehrenamt in ihrer Freizeit auszuüben. „Wenn man berufstätig ist, wird man allerdings auch von der Arbeit freigestellt“, erklärt die Ehrenamtliche.

Betäubungsmittel, Steuervergehen, Gewalt und Raub

Alle Verhandlungen, an denen sie teilnahm, waren indes öffentlich. Sie dürfte also darüber berichten, was im Gericht geschieht. „Nur was im Besprechungssaal abläuft, unterliegt der Geheimhaltung“, so die ehrenamtliche Schöffin. Bei vielen Fällen an denen sie mitgewirkt habe, drehte es sich um Betäubungsmittel, Steuervergehen, Gewalt und Raub.

Vor der Verhandlung wissen die Schöffen allerdings überhaupt nichts über den Fall. Alle Beweise müssen daher im Prozess genannt werden, damit sie Bescheid wissen. Sollte es zu einem Folgetermin kommen, sollten die beiden Schöffen vom vorherigen wieder anwesend sein, ansonsten müssten alle Beweise noch ein weiteres Mal vorgestellt werden, damit alle wieder auf demselben Stand sind. Folgeverhandlungen hatte Claudia Wittboldt-Müller aber bisher nur wenige, erzählt sie.

So mancher wird sich nun sicherlich fragen, ob es schwer ist, als Laie an einem Urteil mitzuwirken. Wittboldt-Müller berichtet, wie es für sie war: „Bei der Beratung fragt uns der Richter: Wie würden sie urteilen? Zu Anfang konnte ich das nicht. Ich hatte nicht das Wissen. Mit der Zeit lernte ich aber, was möglich ist, auch vom Strafmaß her.“

Am Schluss einer Besprechung mache der Richter dann einen Vorschlag zum Strafmaß, erzählt sie weiter, und wenn die Schöffen mit diesem einverstanden sind, kommt es zum Urteilsspruch. So wirken sie an der Entscheidungsfindung des Gerichtes mit. „Ich hatte es noch nie, dass unsere Meinung und die des Richters weit auseinander lagen“, so Wittboldt-Müller. „Jeder Angeklagte bringt aber sein eigenes Schicksal mit, das lässt einen nicht unberührt. Mit manchen Angeklagten hatte man echtes Mitleid, bei anderen dachte man nur: Das sind echte Arschlöcher.“

„Wer sich interessiert, soll sich aufstellen lassen.“

Trotz allem: „Bewerben werde ich mich nicht nochmal“, sagt sie. „Aber wenn ich wieder aufgestellt werde, würde ich es wieder machen.“ Denjenigen die sich bewerben wollen, sagt sie: „Wer sich interessiert und seinen Beitrag in Gesellschaft und Rechtssystem leisten will, soll sich aufstellen lassen.“

Wenn sich nicht genug Bürger für das Amt melden, können die Positionen übrigens auch ausgelost werden. Somit kann auch jemand ohne Bewerbung zum Schöffen berufen werden. Hier wird dies aber wohl kaum eine Sorge sein, glaubt Claudia Wittboldt-Müller: „In Verden werden sich viele melden. Vor allem viele Rentner“, sagt sie.