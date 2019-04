Politikerin Karin Labinsky-Meyer erhebt Vorwürfe gegen RTL-„Wahrheitsjäger“

Landkreis - Von Ronald Klee. Auf den Fernsehsender RTL ist die Oytener Grünen-Politikerin Karin Labinsky-Meyer gerade nicht gut zu sprechen. „Es war reiner Betrug“, wirft sie dem Sender zweifelhafte journalistische Methoden vor. Sie warnte die anderen Abgeordneten im Kreistag und mögliche weitere Opfer mit einem Post auf Facebook.

Ohne es zu wissen, hatte sie eine tragende Rolle in einer Enthüllungsstory von selbsternannten „Wahrheitsjägern“ gespielt. Erst auf der Mattscheibe erkannte sie, für welchen Zusammenhang das Fernseh-Team ihre Persönlichkeitsrechte verletzt hat, wie sie sagt. Diesen Vorwurf allerdings weist RTL-Sprecher Matthias Bolhöfer zurück.

Für die stellvertretende Landrätin, die sich seit vielen Jahren im Kreistag für Umwelt, Sozialpolitik und Gleichstellung einsetzt, begann die Geschichte wie in einem zweitklassigen Krimi. Mit falschen Namen hatte ein Paar aus München, das sich als Jana und Christian Kraus vorstellte, Karin Labinsky-Meyer als Grünen-Politikerin kontaktiert, an ihre Hilfsbereitschaft appelliert und zu einem Treffen gebeten.

Politikerin wird Teil einer RTL-Reportage

Als die drei dann am 20. März in einem Restaurant zusammensaßen, so berichtet die Oytenerin, habe das Paar ihr eröffnet, dass ihre Identität im Internet gehackt worden sei. Die Beweise, die sie vorlegten, seien allerdings sehr fadenscheinig gewesen: „An den Haaren herbeigezogen“, sagt sie. Ein Foto von ihrem Wahlplakat von 2017, das Bild eines US-Soldaten und angebliche Abbuchungen von ihrem Konto.

Dass nichts an der Sache dran war, habe sie sofort bemerkt und dem Pärchen den Betrugsvorwurf auf den Kopf zugesagt. Das Gespräch war zuende und Karin Labinsky-Meyer informierte die Polizei. Was aber wirklich hinter dem geheimnisvollen Treffen steckte, erfuhr die Oytenerin erst am 25. März, als eine zweistündige „Reportage“ über Romance Scamming auf RTL lief.

RTL äußert sich nicht zu heimlichen Aufnahmen

Die Grüne musste erkennen, dass sie in dem Restaurant gefilmt worden war. „Heimlich“, wie sie betont. Auch hatte sie nichts davon gewusst, dass die weitverbreitete Internet-Betrugsmasche das eigentliche Thema war. Unkenntlich gemacht und mit verfremdeter Stimme tauchte die Politikerin als Zeuge in den Enthüllungen von „Wahrheitsjäger“ Tamer Bakiner und Ursula Tschorn auf. So las sich im Abspann der richtige Name von Jana und Christian Kraus.

Zu den heimlichen Aufnahmen sagt Bollhöfer nichts, erklärt aber, dass durch das Unkenntlichmachen und die Anonymisierung von Karin Labinsky-Meyer Persönlichkeitsrechte nicht verletzt worden seien.

Im Abspann des Beitrags über Romance Scamming entdeckte die Kommunalpolitikerin auch die Empfehlung, dass sich Opfer dieser Spielart des Heiratsschwindels übers Internet an Ursula Tschorn wenden sollten. Die Frau also, die Labinsky-Meyer als Jana Kraus aus München kennengelernt hatte, wird als Gründerin eines Opferhilfevereins genannt.

RTL will mit Beitrag vor Romance Scamming warnen

Romance Scamming, so der RTL-Pressesprecher Matthias Bolhöfer, habe längst Züge organisierter Wirtschaftskriminalität angenommen. Deshalb habe der Sender sich mit dem Thema befasst.

„Ziel der Sendung war es, anhand von konkreten Ermittlungen über diese wachsende Gefahr aufzuklären und potenzielle Opfer zu warnen. Genau in diesem Sinne hatte Tamer Bakiner für einen weiterführenden Beitrag in dem anschließenden Magazin EXTRA auch Kontakt zu Frau Labinsky-Meyer aufgenommen.“

Labinsky-Meyer geht gegen RTL-Mitarbeiter vor

Dabei sei es darum gegangen, die Oytenerin zu warnen, weil Tamer Bakiner Hinweise gehabt habe, die für ihn auf „Frau Labinsky-Meyer als mutmaßliches Opfer eines Romance Scammers“ hindeuteten. Das „Opfer“ allerdings hält das für Ausflüchte und geht juristisch gegen die Mitarbeiter des Senders vor.

Mit ihren privaten Verhältnissen jedenfalls habe das nichts zu tun, was ihr der „Wahrheitsjäger“ und Ursula Tschorn vorgelegt hatten. Die Abbuchungen habe es nie gegeben, und selbst wenn, hätte sie gewusst: „Überall gibt es für möglicherweise tatsächlich Geschädigte kostenlose Hilfe durch Polizei, den Weißen Ring oder Frauennotruftelefone.“