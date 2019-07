Eine zauberhafte Kooperation

Verden – Egal ob es die Geschichte von Hänsel und Gretel, die vom Wettrennen zwischen Hase und Igel oder die von Dornröschens 100 Jahre langem Schlaf ist – fast jeder kennt mindestens ein Märchen der berüchtigten Gebrüder Grimm. Eben diese Erzählungen stehen im Mittelpunkt des Märchenwaldes im Ritter Rost Magic Park Verden. Um die wieder mehr in den Vordergrund zu rücken, ist der Park seit dem 1. Juli offizieller Partner der Deutschen Märchenstraße (DMS).

Schließlich hauchen die lebensgroßen und bewegten Szenen im Märchenwald den berühmten Erzählungen der Gebrüder Grimm seit den 1970er-Jahren Leben ein und begeistern Eltern und Kinder geichermaßen. Ein Rundgang dauert circa eine halbe Stunde. Er beinhaltet sechs Installationen, die dank umfangreicher Renovierungsarbeiten in den letzten Jahren mittlerweile in neuem Glanz erstrahlen.

„Es ist eine schöne Ergänzung zu dem, was die Stadt Verden bereits zur Märchenstraße beiträgt“, erklärt Thomas Lewandrowski, Geschäfstführer des Magic Parks. Übrigens: Er leitet den Park seit 2016. Sein Lieblingsmärchen ist das von Hänsel und Gretel. „Die moralischen Grundsätze, die durch die Geschichten vermittelt werden, sind auch heute noch wichtig“, erklärt Lewandrowski auf die Frage, wieso Märchen auch heute noch für Kinder wichtig seien.

+ Mihilfe eines Zauberworts gibt es Rabatt beim Eintritt. © Lisa Hustedt

Die Stadt Verden ist seit mehr als drei Jahren Mitglied des Vereins Deutsche Märchenstraße und lade Wohnmobilisten und Reisende dazu ein, in der Dom- und Reiterstadt Station zu machen, um auf Führungen zum Beispiel dem „steinernen Mann“ oder anderen Sagen nachzupüren.

Auch Benjamin Schäfer, Geschäftsführer der DMS, zeigt sich sehr erfreut über den neuen Partner: „Denn viele märchenhafte Angebote entlang unserer vielfältigen Route lassen sich nur im Rahmen gebuchter Programme oder zu festen Termine erleben. Den Märchenwald im Ritter Rost Magic Park kann jeder Gast, alleine, in Familie oder Gruppe, praktisch zu jeder Zeit besuchen und für eine Weile in diese fantastischen Welten komplett eintauchen.“

So sieht das auch Angelika Revermann, die Leiterin für Stadtmarketing und Tourismus der Stadt Verden: „Der Märchenwald im Ritter Rost Magic Park ergänzt diese städtischen Angebote in hervorragender Weise“, resümiert sie.

Der Ritter Rost Magic Park und der Verein Deutsche Märchenstraße haben sich zum Auftakt ihrer Kooperation etwas ganz besonderes für ihre Besucher ausgedacht: Auf der Webseite der Märchenstraße, bei der Präsentation des Parks, kann der aufmerksame Leser ein „Zauberwort“ entdecken. Wer dieses Wort an der Kasse nennt, bekommt einmalig 20 Prozent Rabatt auf den Eintrittspreis.

Weitere Informationen

zur Deutschen Märchenstraße gibt es unter www.deutsche-maerchenstrasse.de und zum Ritter Rost Magic Park Verden unter www.ritterrost-magicpark.de.

Phantastische Wege - von Hanau bis nach Kassel

Die Deutsche Märchenstraße (DMS) reiht seit 1975 an einem Reiseweg die Lebensstationen der Brüder Grimm sowie Orte und Landschaften, in denen ihre Märchen beheimatet sind, aneinander. Die Route führt dabei von der hessischen Brüder-Grimm-Stadt Hanau im Kinzigtal, schließt ihre Lebensstationen in Steinau, Marburg und Göttingen ein und findet einen ihrer Höhepunkte in Kassel.