Eine Vision wird Wirklichkeit

Verden – Bereits kurz vor den Weihnachtsferien haben die Schülerinnen und Schüler der Janusz-Korczak-Schule ihr neues Domizil an der Moorstraße bezogen. Nun wurde der Neubau offiziell eingeweiht. Schulleiterin Gabriele Feder begrüßte viele Gäste, darunter Vertreter der Geschäftsführung Bethel im Norden (BiN), des Vorstands der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel und des Dezernats der niedersächsischen Landesschulbehörde.

Feder dankte in ihrem Grußwort allen, die dazu beigetragen haben, dass der Neubau verwirklicht werden konnte. „Als ich ich die Leitung dieser Schule übernommen habe, hatte ich bereits die Vision von einem neuen Gebäude“, verriet sie. Das alte Schulgebäude an der Kleinbahn sei zu alt und zu eng gewesen, und zudem habe der Zuglärm sehr gestört. „Ich habe schnell Kontakt mit anderen Schulleitungen aufgenommen, mit Bürgermeister und Landrat gesprochen und bin bei allen auf offene Ohren gestoßen“, so Feder weiter. Da kein geeignetes Gebäude gefunden werden konnte, sei die Entscheidung für einen Neubau gefallen. Zunächst sei der Schule ein Grundstück im Achimer Industriegebiet angeboten worden, das wegen seiner isolierten Lage aber nicht infrage kam. Bürgermeister Lutz Brockmann habe das Grundstück in der Moorstraße vorgeschlagen. Es sei zwar klein, aber die Lage sei perfekt und ermögliche eine Kooperation mit der benachbarten Oberschule.

„Die Bedürfnisse unserer Schüler stehen an erster Stelle. Viele haben am eigenen Leib erfahren, dass sie nicht gewollt sind. Die Schule soll ein Ort sein, wo sich alle wohlfühlen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, der Neubau ist genial gelungen“, freute sich die Schulleiterin. Sie dankte den ausführenden Firmen für ihre hervorragende Arbeit und der Stiftung Bethel für die Finanzierung.

Die Janusz-Korczak-Schule sei eine von vier Förderschulen im Bereich des Landkreises Verden, der die Schulrestkosten für diese Schule in privater Trägerschaft übernehme, erläuterte Landrat Peter Bohlmann. Er begrüßte ausdrücklich die Nachbarschaft des Neubaus zum Verdener Campus. Das sei ein guter Inklusionsansatz. „Gerade im Bereich der Schüler mit emotionalem und sozialem Unterstützungsbedarf muss man in Zukunft mit Steigerungen rechnen, was eine enge Abstimmung zwischen Jugendhilfe und Förderschule erfordert“, so der Landrat.

Auch Brockmann zeigte sich begeistert von der Atmosphäre des Neubaus und setzt auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Verdener Campus. Wichtig sei eine Bildungslandschaft, die allen Schülern gerecht werde. Dies erfordere neue Strukturen.

„Schule muss Identität herstellen, und das ist hier sehr gut gelungen“, lobte Luise Turowski, Geschäftsführerin Bethel im Norden. Im Neubau seien Rückzugsmöglichkeiten für die Schüler geschaffen worden, und es gebe viele Angebote für die spezielle und individuelle Förderung. Dazu gehöre auch die eingesetzte neueste Technik. „Herkömmliche Tafeln mit Kreide gibt es nicht mehr, alles ist interaktiv, das regt die Schüler sehr stark an“, so Turovski. Der Schwerpunkt der Janusz-Korczak-Schule sei die Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung, die soziale Integration stehe im Mittelpunkt.

Nach den Grußworten segnete Pastor Holger Hermann das Gebäude. Mit „Stomp“ ließen einige Schüler den Neubau noch einmal musikalisch entstehen. Anschließend hatten die Gäste ausreichend Gelegenheit, die neue Schule zu besichtigen. ahk