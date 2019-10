Verden – Auf ihrer Reise durch alle Justizeinrichtungen in Niedersachsen besuchte Justizministerin Barbara Havliza (CDU) gestern auch die Jugendarrestanstalt Verden. Die Ministerin informierte sich vor Ort über den baulichen Zustand und die räumlichen Gegebenheiten und tauschte sich mit den Mitarbeitern über die Praxis des Jugendarrestes aus.

Barbara Havliza war selbst 15 Jahre lang als Jugendrichterin tätig. „Natürlich ist nicht immer alles schön, aber der Jugendarrest ist eine nicht zu verachtende erzieherische Maßnahme. Hier bekommen die Jugendlichen die Konsequenzen ihres Handelns unmittelbar zu spüren. Sie glauben gar nicht, was das für eine Wirkung hat. Viele wissen gar nicht, was es heißt, nicht in Freiheit zu sein“, betonte die Ministerin.

Im Jugendarrest steht der erzieherische Gedanke im Vordergrund. Man unterscheidet drei Formen. Der Freizeitarrest wird für die wöchentliche Freizeit des Jugendlichen verhängt und auf eine oder zwei Freizeiten (eine Freizeit beträgt 47 Stunden) bemessen. Der bis zu vier Tage dauernde Kurzarrest wird verhängt, wenn der zusammenhängende Vollzug aus Gründen der Erziehung zweckmäßig erscheint und weder die Ausbildung noch die Arbeit des Jugendlichen beeinträchtigt werden. Der Dauerarrest, die höchste Sanktion im Jugendarrest, beträgt mindestens eine und höchstens vier Wochen.

Der bauliche Zustand der Anstalt sei nur ein Randthema gewesen, so die Ministerin weiter. In jeder JVA würde es Dinge geben, die man besser haben möchte. Besonders in einem „alten Gemäuer“ wie dem 1861 erbauten Verdener Gebäude. „Ich habe aber schon den Eindruck, dass in Verden mit viel Kreativität und Liebe zum Detail das Beste aus den Räumlichkeiten gemacht worden ist.“

Die Arrestzellen seien natürlich karg, aber das sei auch beabsichtigt. „Schließlich sind sie ja nicht zum Dauerwohnen gedacht“, so Havliza. Die Außenanlage hingegen sei toll. Die Ministerin lobte zudem die kreativen Angebote, die den Arrestanten in Verden zur Verfügung stehen. „Die Leute kommen hier ans Lesen, das finde ich großartig. Einige fangen mit Comics an und arbeiten sich dann bis zu den Büchern vor.“ Die Jugendlichen, die in Verden ihren Arrest absitzen, seien oft Problemfälle, auch wenn viele gar nichts für ihre Defizite können. „Auf der anderen Seite kann die Gesellschaft nicht alles mit der Herkunft entschuldigen“, sagte die Justizministerin.

25 000 bis 28 000 Jugendarreste werden niedersachsenweit jährlich verhängt. Es wird darauf geachtet, die Jugendlichen möglichst wohnortnah unterzubringen. Die Jugendarrestanstalt Verden hat Abteilungen in Emden, Göttingen, Neustadt am Rübenberge und Nienburg. Die größte Gruppe der Arrestanten besteht aus Schulverweigerern. Gerade vor diesem Hintergrund sei es besonders wichtig, dass während des Arrestes versucht wird, die Jugendlichen für Schule, Ausbildung und eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu motivieren.

Anstaltsleiterin Kerstin Buckup erklärte, dass ein Vertrag mit der KVHS Verden besteht und an jedem Wochentag Unterricht angeboten wird. Buckup berichtet weiter, dass bei der Einstellung der Mitarbeiter darauf geachtet wird, dass sie einen Bezug zu den Jugendlichen haben.

Von den Arrestanten sind mit 80 Prozent die männlichen nach wie vor weit in der Überzahl. „Wir verzeichnen aber die Tendenz, dass auch die Mädchen renitenter werden“, so Buckup. ahk