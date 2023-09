Neue Heimat für Verdener Obdachlosen-Herberge

Von: Ronald Klee

Verden – „Die klassischen Nichtsesshaften werden immer weniger“, hat Sascha Gacksch beobachtet. Fünf Jahre lang hat er sich im Haus St. Georg, Herberge zur Heimat, in Verden um Obdachlose, durchreisende Berber und andere gekümmert, die durch das Raster gefallen sind. Für ihn ist das jetzt vorbei, die Herberge ist seit ein paar Wochen im Besitz der Stadt. Fast 30 Jahre gehörte die Anlaufstelle beim St. Johannisfriedhof zur Seniorenwohnanlage in der Ritterstraße. Jetzt ergänzt sie das Angebot, das die Stadt vorhält, um Schutzsuchenden Obdach geben zu können.

Mit dem Eigentümerwechsel hat Sascha Gacksch seinen Job verloren. Das Johannisheim war seit 2018 sein Arbeitgeber. Er kümmerte sich um die Obdachlosen, die im Haus St. Georg untergekommen waren, sorgte für die Hausorganisation und war Mädchen für alles, wenn es Probleme gab oder Konflikte zu lösen waren. Ein Dauerjob, der ihn auch schon mal rund um die Uhr fordern konnte. Wenn man mit ihm darüber spricht, wird deutlich, wie sehr ihm die Aufgabe und die Menschen am Herzen liegen.

Mit dem Besitzerwechsel ist der Hausleiter nicht ebenfalls in den Dienst der Stadt übergegangen. Die Seniorenwohnanlage fand Verwendung für ihn, sodass er nicht arbeitslos wurde. Obdachlos wurde der 47-Jährige auch nicht. Vorerst kann er als Mieter in seiner ehemaligen Dienstwohnung in der Herberge zur Heimat bleiben.

Auch die Nichtsesshaften bleiben, die mit ihm im Haus leben. Acht der zehn Zimmer in dem Haus am St. Johannisfriedhof sind belegt, berichtet Gacksch. Für die Bewohner ist er aus guter alter Gewohnheit immer noch Ansprechpartner. Das sei für in OK, sagt er. Er betrachtet es als so eine Art Hobby und hat auch nichts dagegen, mal einen Blick in die beiden nicht belegten Zimmer zu gewähren. Sie sind nüchtern, karg ausgestattet, voll gefliest. Ein paar Quadratmeter, die kaum mehr Platz bieten, als für ein Bett und einen Schrank nötig ist. „Teilweise haben die Zimmer aber einen Ausgang nach draußen. Wenn jemand einen Hund hat, kann er da raus“, erklärt Gacksch.

Aber schwieriger werde es, wenn Anfragen nach einer Bleibe kommen. „Kürzlich klingelte ein alter Bekannter an, der seit vielen Jahren immer wieder auf der Durchreise kommt“, berichtet Gacksch. Dann müsse er die Leute zum Rathaus schicken. „Ich kann ja nichts entscheiden“, sagt er. Da habe Paul doch lieber die Nacht im Freien verbracht.

Der Weg zu offiziellen Stellen sei für die Durchreisenden nicht unbedingt der Favorit. Aber zumindest bei der Herberge zur Heimat führt künftig kein Weg an Niklas Haasner vorbei. Er ist im Rathaus für die Nutzung der Obdachlosenunterkünfte zuständig.

„Wir sind in Verden ganz gut aufgestellt“, ist sein Eindruck. Er hat keine Bedenken, dass er Schutzsuchenden kein Obdach bieten kann. Insgesamt verfüge die Stadt über fünf Unterkünfte mit insgesamt 50 bis 60 Plätzen. Die Herberge zur Heimat mit ihren zehn Plätzen ist eine davon.

Wie nicht anders zu erwarten, wechsele die Belegung häufig, berichtete Haasner. Das kennt auch Sascha Gacksch. Das hänge teilweise mit den Obdachsuchenden zusammen, nicht jeder oder jede könne mit jedem in einem Zimmer untergebracht werden. „In der Pandemie mussten wir dazu übergehen, die Zimmer einzeln zu belegen“, erinnert er sich, das sei schwierig gewesen. Diese Belegung hat er erstmal beibehalten. Ganz so groß sei die Nachfrage nicht wieder geworden als Corona nicht mehr so im Vordergrund stand. Der Hausleiter ließ es bei dem bisschen mehr Privatsphäre für die Hilfesuchenden.

Der Wechsel hat nicht nur für den Hausleiter große Veränderungen mit sich gebracht. Die Versorgung brach ab und ebenso die Entsorgung. Eigentlich ein ganz normaler Vorgang, aber die neun Bewohner des Hauses produzierten Müll, der sich erstmal sammelte. Auch die Arbeiten auf dem Grundstück blieben liegen. Früher hatte Gacksch das mit den Bewohnern organisiert. Aber jetzt war er nicht mehr zuständig und so entstand eine Situation, mit der der ExHausleiter erst einmal unzufrieden war.

Das hier und da nicht alles sofort geregelt war und etwa die Müllabfuhr nicht geregelt war, erklärt Haasner mit den üblichen Reibungsverlusten, bei so einem Übergang. Die Betreuung der Ausstattung und die Versorgung der Unterkünfte sei geregelt.

Aber auch die Menschen, die da Unterkunft gefunden haben, bleiben nicht komplett auf sich gestellt. „Wir haben einen Vertrag mit der Organisation Lebensraum Diakonie“, erklärt Haasner.

Der evangelisch diakonische Träger, so bestätigt auch Janine Schröder in der Beratungsstelle am Nikolaiwall, habe die pädagogische Betreuung der Bewohner übernommen. Wer seine Wohnung verliert, könne beim Ordnungsamt die Unterbringung in einer städtischen Notunterkunft beantragen. Sobald die Betroffenen ins Obdach aufgenommen wurden, erfassen die Mitarbeiter von Lebensraum Diakonie dann die Problemlagen, die zu dem Wohnungsverlust geführt haben. Schröder weist auf das Wohncoaching hin, das auf diese einzelnen Probleme und den individuellen Hilfebedarf reagiert. Ziel sei, für die Betroffenen eine Perspektive für eine Rückkehr in die Gemeinschaft zu entwickeln.

