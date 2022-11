Eine Million Euro für Katastrophenschutz im Kreis Verden

Von: Heinrich Kracke

Bundeswehr-Einsätze sind im Landkreis Verden längst nicht mehr die Ausnahme. Allein in Corona-Zeiten wurden 148 Soldaten beschäftigt. © Kreisverwaltung

Der Landkreis definiert den Katastrophenschutz neu und stärkt ihn finanziell deutlich. Soldaten sind regelmäßig im Einsatz.

Verden/Achim – Natürlich gehörten auch Deichbrüche dazu. Wasser, das von Verden aus im schlimmsten anzunehmenden Hochwasser bis vor die Tore Sykes fließt, und das einen unendlichen Handlungsbedarf auslösen werde. Aber inzwischen definiert der Landkreis Verden den Katastrophenschutz neu. Dazu gehörten beispielsweise die Flüchtlingsströme, dazu gehöre Corona, erklärte Kreisrätin Regina Tryta. Und das seien Bereiche, die schon jetzt erhebliche Kräfte binden. Aktuell komme auch noch der Ukraine-Krieg hinzu. Eine Gemengelage, die nicht einfach so beiseite gewischt werden könne. Und tatsächlich geht der Landkreis Verden in die Vollen. Statt ursprünglich geplanter 50 000 Euro, einem Feigenblatt gleichkommend, sollen für den kommenden Haushalt im Bereich Katastrophenschutz mehr als eine Million Euro veranschlagt werden. Einstimmig segnete die versammelte Kreispolitik die Vorschläge ab.

Die neue Lage-Einschätzung beginnt bei den Flüchtlingsströmen. „Wir können nicht mehr nur von Einzelereignissen ausgehen. Die aktuelle Energiekrise, die unklare Zuwanderung, mehr Dürremonate, der Klimawandel, die Hungersnöte – da kommt einiges auf uns zu. Zumindest werden wir darauf gefasst sein müssen“, so Tryta. In einer ersten Maßnahme müsse beispielsweise für die Ausstattung der Sammelunterkünfte eine Lösung gefunden werden. „Wir brauchen die Materialien ja wieder. Zumindest müssen wir kurzfristig darauf zugreifen können. „Eine Lagerhalle sei deshalb angedacht, auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale an der Autobahn-Auffahrt Verden Ost könne sie stehen. Diese Lagerhalle macht mit mehr als einer halben Million Euro den Löwenanteil der kommenden Katastrophenschutz-Ausgaben aus. Darüber hinaus soll für den Fall des Falles die sogenannte Stromausfallplanung auf eigene Füße gestellt, heißt: autark gestaltet werden. Einschließlich der Satellitentelefone eine Investition von 150 000 Euro. Als drittes Standbein ist der Ankauf mobiler Stromerzeuger in einem Gesamtvolumen von 350 000 Euro vorgesehen.

Und dann könnten im Fall des Falles ganze Ortschaften mit den Notaggregaten versorgt werden? Ganze Firmen oder zumindest ganze landwirtschaftliche Stallungen? Tryta winkte ab. „Diese Maßnahmen sind nur zum Schutz der kritischen Infrastruktur vorgesehen.“ Klartext: Für die Lagezentren im Kreishaus und deren Umfeld. „Darüber hinaus geht nichts. Wir können niemanden sonst mit Strom versorgen.“ Kliniken, Pflegedienste, landwirtschaftliche Betriebe, sie seien gehalten, eigenverantwortlich eine Notversorgung auf den Weg zu bringen.

In der Politik fand diese Strategie Anklang. „Es ist richtig und wichtig, die Bevölkerung zu sensibilisieren“, befand Jens Richter (CDU). „Wir dürfen diese Szenarien nicht unterschätzen. Sollten sie eingetreten sein, ist es für eine Reaktion zu spät“, ergänzte Gerard-Otto Dyck (SPD). „Wir stimmen ebenfalls zu, weisen aber vor allem auf die Möglichkeit hin, sich über Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher abzusichern“, erklärte Ehler Lohmann (Grüne). Ans Tageslicht kamen allerdings auch die Probleme, die mit dem Sonnenstrom verbunden sein können. „Wir haben uns mit dem Thema für den Oterser Dorfladen auseinandergesetzt. Eine PV-Anlage allein reicht nicht im Falle des Blackouts, da sind schon noch erhebliche weitere Anschaffungen notwendig“, sagte Günter Lühning (CDU).

Alles reine Vorsichtsmaßnahmen? Alles Szenarien, die sich überhaupt nicht abzeichnen? Und mögliche Einsätze der Bundeswehr liegen sowieso in weiter Ferne? Nicht ganz. In den zurückliegenden Monaten kamen sehr wohl militärische Kräfte zum Einsatz, dies allerdings in sehr ziviler Mission. Kreisverbindungskommando heißt die Einheit im Rahmen des Katastrophenschutzes, deren Spitzen jetzt der Kreispolitik ihre Arbeit vorstellten. Oberstleutnant Olaf Schlemminger (Oyten) und Oberstleutnant Andreas Thölke (Dörverden) berichteten etwa, dass über weite Strecken schon der Preußisch-Eylau-Raum im Kreishaus besetzt und jetzt ein eigenes Büro auf dem weitläufigen Gelände an der Lindhooper Straße in Planung sei. Zum Einsatz kamen Soldaten als Berater in zivilen Katastrophenstäben, bei zivilen Schadenslagen oder als Verstärkung in besonderen Fällen. Schlemminger und Thölke wiesen auf die Vorbereitung auf die afrikanische Schweinepest hin, auf die Flüchtlingsströme 2015, auf den damaligen Aufbau der Sammelunterkünfte, auf die Aufnahme von Flüchtlingen, auf die Einsätze im Rahmen der Pandemie mit Unterstützung in den Testzentren und bei der Impfung. „Allein im Rahmen des Covid-Ausbruchs haben 148 Soldaten insgesamt 614 Einsätze geleistet.“