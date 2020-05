Eine Messe für den Frieden und seine wechselvolle Geschichte

Das „Better is Peace!“-Projekt: Auftakt, Aktionstage und Konzerte werden verschoben auf Februar 2021

+ Der Verdener Projektgruppe beim Auftakttreffen im Dezember: Eva-Maria Köster (Vision Kirchenmusik), Renate Kracke, Christian Bode, Kay Reinhardt, Sabine Struß, Jan-Hendrik Engelke, Ulf Pankoke (Vision Kirchenmusik), Michael Spöring (hinten, v. l.) Vanessa Galli, Lara Salzer, Ronja Müller, Theodora Wagenknecht und Jelena Precht (vorne). Foto: Domgymnasium

Landkreis – Heute jährt sich das Kriegsende zum 75. Mal. Das sollte in der St. Laurentius-Kirche zu Achim in der Auftaktveranstaltung des „Better is peace!“-Projektes gewürdigt werden: Geplant waren eine Vernissage mit Kunstwerken, die Oberstufenschüler des Domgymnasiums Verden zu der Friedensmesse „The Armed Man: A Mass for Peace“ von Karl Jenkins angefertigt haben. Auch eine Einführung in das zeitgenössische Werk war geplant. Die Messe selbst sollte am 22. Mai in Achim und am 23. Mai in Verden aufgeführt werden. Doch dann kam mit dem Coronavirus die Vollbremsung für die über 200 Mitwirkenden.