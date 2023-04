Mobilitätskonzept: Mehr Radverkehr, weniger Autos im Zentrum von Verden

Von: Katrin Preuß

Muss man sich erst einmal trauen: Anstelle von neun Parkplätzen für Autos können hier, am Anita-Augspurg-Platz, etwa 70 zentrumsnahe Stellplätze für Fahrräder entstehen, so ein Vorschlag des Planers. © Preuß

Wie könnte Verden im Jahr 2040 aussehen? Wie könnten die Verkehrsströme in der Stadt fließen, wie der CO2-Ausstoß reduziert werden und wie die Verkehrssicherheit verbessert werden? Die Verdener Politik beschäftigt sich mit diesen Fragen.

Verden – „Eine Menge Holz“, fasste Rasmus Grobe (Grüne) zusammen, was er und die übrigen Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung da gerade gehört hatten. Über mehr als eineinhalb Stunden hatte Planer Jens Rümenapp vom Büro Gertz/Gutsche/Rümenapp dem Gremium seine Vorstellungen eines Mobilitätskonzeptes für die Stadt auseinandergesetzt. Eine rund 80-seitige Präsentation mit vielen Beispielen, wie Verkehrsströme in Zukunft in und durch Verden gelenkt werden könnten.

„Wie könnte Verden im Jahr 2040 aussehen?“, formulierte der Experte seine Ausgangsfrage. Ganz ans Ende der Ausführungen setzte der Ingenieur das, womit die Umsetzung des Konzeptes beginnen sollte: mit der Schaffung eines Mobilitätsmanagements im Rathaus. Der entsprechend geschulten Fachkraft würde es dann obliegen, aus den losen Enden, den möglichen Maßnahmen, ein stabiles Netz zu knüpfen. Ein Verkehrsnetz, das sehr verschiedene Belange zu berücksichtigen hat.

Stelle in der Stadtverwaltung soll geschaffen werden

Bürgermeister Lutz Brockmann machte deutlich, dass er gerne so schnell wie möglich eine entsprechende Stelle in der Stadtverwaltung schaffen würde. Um dann schon einmal gerüstet zu sein für den Neubau der Südbrücke und den Abriss des Parkhauses in der Brückstraße. Und um weitere Akteure ins Boot zu holen.

Ohne die Einbindung von Schulen und Betrieben werde das Konzept nicht in die Praxis umzusetzen sein, machte Jens Rümenapp deutlich. Die einen braucht es beispielsweise im Kampf gegen „Eltern-Taxis“, die anderen, wenn es darum geht, Mitarbeitenden die Nutzung des ÖPNV oder des Fahrrads schmackhaft zu machen. Zum Beispiel über firmeneigene Räder oder die Förderung von Job-Tickets.

Auch zur Kommunikation nach außen bedürfe es eines Managers, einer Managerin, so der Experte. Erklärungen werden immer wieder nötig sein. Denn nicht alle vom Planer vorgeschlagenen Maßnahmen werden von allen mit Begeisterung aufgenommen werden.

Den CO2-Ausstoß reduzieren, mehr Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit schaffen, mit Verden als zentralem, erreichbarem Ort: Das sind die Ziele, die das Mobilitätskonzept verfolgt. Einher gehen sie mit einer deutlichen Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs, einer Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und einem Anstieg der Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

„Man muss Mut haben, Flächen umzuverteilen, etwas auszuprobieren“, hatte Jens Rümenapp die Ausschussmitglieder ermuntert. Ein dickes Fell werden Politik und Verwaltung vermutlich auch benötigen, wollen sie den Kfz-Verkehr in der Innenstadt verringern. Denn in einem Land, in dem das Auto noch immer als „heilig’s Blechle“ verehrt wird, mutet das wie eine Gotteslästerung an.

Eine intensive Parkraumbewirtschaftung mit zeitlichen Befristungen und Gebühren, die einen Umstieg auf Bus oder Bahn finanziell attraktiv erscheinen lassen, sie wird auf Protest stoßen. Rümenapp empfahl sie als eine erste Maßnahme, die kurzfristig umzusetzen wäre, um dem Ziel von 12 000 motorisierten Fahrten weniger pro Tag näher zu kommen.

Und in dieser Hinsicht waren sich die Vertreter der Fraktionen schon mal einig. Der Ausschussvorsitzende Frank Medenwald (CDU) formulierte es so: Öffentliche Parkplätze in der Innenstadt für Mitarbeiter vorzuhalten, sei zu schade. Diese sollten vielmehr Kunden, Patienten oder Besuchern der Stadt zur Verfügung stehen.

Parken außerhalb der Innenstadt

Damit Verdens Zentrum dennoch für Pendler gut erreichbar bleibt, schlug Jens Rümenapp vor, an den Rändern der Stadt sowie an Bahnhöfen Umsteigepunkte einzurichten. Parken und weiter per Bus, Shuttle-Dienst, mit geliehenem E-Roller oder E-Bike, so die Vision des Planers. Als Pilotprojekt setzte er die kurzfristige Einrichtung eines solchen Umsteigepunktes in Hönisch auf die Prioritätenliste.

Vorhandene Radrouten aufwerten, neue schaffen, Fahrradstraßen bauen, um den Umstieg aufs Rad attraktiver zu machen, auch das steht für Rümenapp oben auf der Prioritätenliste. Ebenso wie der Ausbau und die Verbesserung von Abstellanlagen. Anfangen beim Bügel zum Anlehnen bis zur abschließbaren Box.

Kostenfrei und zeitlich unbegrenzt parken in der Innenstadt? Für den Experten ein No-Go, denn das lockt Dauerparker. © Preuß

Will die Stadt hier allen Ideen des Experten folgen, muss sie auch dabei mit Unmut rechnen. Immerhin schlug Rümenapp vor, manchenorts Pkw-Parkflächen zugunsten von Fahrradstellplätzen aufzugeben. Der Anita-Augspurg-Platz und der Parkplatz an der Unteren Straße, am Übergang zum Lugenstein, wären Kandidaten dafür. Insgesamt rund 130 Räder hätten hier Platz, hatte der Planer errechnet.

Das Planungsbüro mit Standorten in Hamburg und Berlin befasst sich seit geraumer Zeit mit Verden, seinen Verkehrsströmen, seiner Infrastruktur. Aufgefallen sei dabei, dass es Bereiche gebe, „wo viel Straßenraum vorhanden ist, der gar nicht gebraucht wird“. Der Bürgermeister hatte auf Nachfrage ein Beispiel parat: „Borstel. Alle Wohnstraßen da sind zweispurig und mit Parkbuchten“, erklärte Brockmann. Grundsätzlich empfahl Rümenapp an solchen Stellen einen Rückbau. Der koste „nicht das Heidengeld“ und verbessere das Wohnumfeld. Auch unter klimatischer Aspekten: „Straßen werden warm.“

Was nun tatsächlich und in welcher Reihenfolge umgesetzt wird, werden die nächsten Beratungen zeigen. Am 24. Mai steht das Thema Mobilitätskonzept erneut auf der Tagesordnung des Ausschusses für Stadtentwicklung. Vielleicht täte er gut daran, sich dabei an einen Postkarten-Spruch zu erinnern: „Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat’s gemacht.“