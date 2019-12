Wie eine Liebeserklärung an Europa

Verden-Dauelsen – Wenn man in fremde Länder und ferne Gegenden reist, wird man gleich mehrfach belohnt: Man lernt die Welt und die Menschen, die dort leben, und nicht zuletzt sich selbst besser kennen. Doch längst nicht alle können davon so unterhaltsam erzählen wie Markus Barth, der bekannte Comedian und Buchautor, der auf Einladung der Buchhandlung Vielseitig im Alten Schulhaus in Dauelsen aus „Zwanzigtausend Reiseleiter“ las. Barth nahm das Publikum mit auf seine Reisen und ließ es teilhaben an wunderbaren und heiteren teils aber auch aberwitzigen und skurrilen Begegnungen und Erlebnissen, die er und sein Mann Stefan mitsamt Hund Bärbel auf ihrer Reise kreuz und quer durch Europa gemacht haben.

Europa – was ist das eigentlich? Um dieser Frage nachzugehen, packt der Autor und Stand-up-Comedian Markus Barth seinen Mann und seinen Hund in ein Wohnmobil, fährt durch den Kontinent und lässt sich dabei nur von den 20 000 Followern seiner Facebook-Seite leiten. Er fragt nach Lieblingsorten, sammelt Empfehlungen, spricht mit Menschen aus allen Ecken Europas über die EU und über das Leben, entdeckt tschechische Weingüter und slowenische Wandergebiete, erlebt portugiesische Surfercamps und italienische Parkplatzbetrüger, wird von Einheimischen eingeladen, von Autoknackern ausgeraubt und von einer Auster niedergestreckt. Und merkt jeden Tag: Europa ist mehr als Brüssel und Bankenrettung. Ein Kontinent, vier Monate, zwölf Länder, 17 000 Kilometer – ein wilder Ritt, heißt es im Verlagstext zu Barths Buch, in dem manche Geschichten tatsächlich so skurril scheinen, dass sie glatt einer Komödie entnommen sein könnten.

Doch Barth hat ausnahmslos Wahres und Selbsterlebtes zu Papier gebracht, schließlich ist er in den vier Monaten der Reise ganz schön in Europa herumgekommen. Unter anderem hat er dabei bemerkt, dass Slowenien durchaus eine Reise wert und mitnichten das Leverkusen Europas ist. „Es hat mich an Neuseeland erinnert und ich habe festgestellt, dass man oft gar nicht so weit reisen muss, um ähnlich faszinierende Landschaften zu finden“, sagte Barth, der ohne das genannte Projekt niemals nach Slowenien gefahren wäre. „Man kommt ja auch nicht auf die Idee, ein Romantik-Wochenende auf dem Bayer-Gelände zu verbringen. Für mich war Slowenien das Land, durch das man auf dem Weg nach Kroatien durch muss. So wie man durch Leverkusen durch muss auf dem Weg nach Köln.“

Unterhaltsam und clever las und erzählte er weitere Geschichten von einer Raftingtour mit multikultureller Besetzung in der atemberaubenden Landschaft von Slowenien, was zugleich als Plädoyer für ein geeintes tolerantes Europa zu verstehen ist. „Vielleicht sollte der nächste G6-Gipfel auf einer Raftingtour stattfinden“, regte er an.

Lustige Passagen wie die Reaktion von Barths Mann, der als vegetarisches Gericht ein fleischloses Gulasch serviert bekam, aus dem der Kellner zuvor eigenhändig die Fleischstücke entfernt hatte, brachten das Publikum besonders zum Lachen. Auch herrlich die eigentlich tragische Geschichte, als sie in der Slowakei ausgeraubt wurden und sie, obwohl die Opfer, bei der Polizei eine Speichelprobe und ihre Fingerabdrücke abgeben mussten. Viele Passagen ließ Barth den Lesern dann aber noch für Zuhause übrig. „Schließlich gehört nicht alles hier ins Programm“, meinte er, schlug nach 90 Minuten das Buch zu und machte sich daran, die am Büchertisch gekauften und die mitgebrachten Exemplare zu signieren. nie