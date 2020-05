Eine Liebeserklärung an den Landkreis Verden: 25 Persönlichkeiten erzählen ihre Geschichte

Buch

+ © Haubrock-Kriedel Freuen sich über das gelungene Buch: Verlagsgeschäftsführer Rainer Wendorff, Maren Wülpern, Landrat Peter Bohlmann, Sonja Butz-Georg und Projektleiterin Annette Rebers (von links). © Haubrock-Kriedel

Landkreis – Was verbindet die Menschen und Unternehmen mit dem Landkreis Verden? Was schätzen sie an ihrer Heimat? Welche Umstände haben den Lebensweg der Menschen geprägt? Wofür begeistern sie sich und wo finden sie ihre Werte? Die Kreisverwaltung hat Persönlichkeiten und Unternehmen um Antwort gebeten. Herausgekommen ist das Buch „Landkreis Verden – ganz persönlich“, das in enger Zusammenarbeit mit dem neomedia Verlag aus Fischerhude entstanden ist.