„Eine Legende verlässt das Gelände“: Kreiskämmerer Piplat verabschiedet

Von: Katrin Preuß

Die Verwaltungsspitze mit einem Beamten der Spitzenklasse: (v.l.) Kreisrätin Regina Tryta, Holger Piplat und Landrat Peter Bohlmann. © Preuss

49 Jahre war er für den Landkreis Verden tätig. Jetzt geht Kämmerer Holger Piplat, Leiter des Fachdienstes Finanzen in den Ruhestand. Im Gepäck viele gute Wünsche und wärmende Worte der Kolleginnen und Kollegen.

Verden – Mit der Einladung zur Verabschiedung von Fachdienstleiter Holger Piplat verschickte die Kreisverwaltung auch gleich den tabellarischen Lebenslauf. Mehr als zwei Seiten geben Auskunft über seine berufliche Laufbahn. Über die Tätigkeiten innerhalb der Kreisverwaltung, die ihn vom Sozial- und Ordnungsamt über das Bauamt und das Naturschutzamt schließlich in die Kämmerei und vor elf Jahren an die Spitze des Fachdienstes Finanzen führten. Über die zahlreichen Fortbildungen, an denen Holger Piplat teilnahm. Über seine nebenamtliche Tätigkeit als Lehrer und Prüfer für das Niedersächsische Studieninstitut.

Und was davon erwähnten nun gestern die Laudatoren vor der großen Runde im Kreistagssaal? So gut wie nichts.

Kollegen bescheinigen ihm Kompetenz und wertschätzende Art

Denn egal, ob Landrat Peter Bohlmann oder die Kolleginnen aus der Leitungsrunde, Christine Borchers und Petra Schütte, ob Piplats Stellvertreter (und designierter Nachfolger) René Meinken samt Team, die Personalratsvorsitzende Beate Peters oder Marianne Baehr als Geschäftsführerin der Aller-Weser-Klinik: Ihnen allen kam es weniger darauf an aufzuzählen, was der künftige Pensionär in seinen 49 Berufsjahren alles geleistet hat. Es ging ihnen vor allem um das Wie.

Und da waren sie sich einig: Es waren und sind neben der umfassenden Kompetenz und Sorgfalt die große Geduld, die hohe Wertschätzung der Kolleginnen und Kollegen, aber auch der Bürgerinnen und Bürgern, gepaart mit einer großen Bescheidenheit, die den 65-Jährigen auszeichnen.

Die Laudatorinnen Petra Schütte und Christine Borchers (v.r.) hatten in Erfahrung gebracht, dass sich Holger Piplat im Ruhestand der Seefahrt widmen wolle und überreichten ihm ein entsprechendes Handbuch. Der scheidende Kollege ergänzte, er wolle die körperliche Fitness steigern und „Kontakte pflegen“. © Preuß

Das wird ein schwerer Abschied.

„Man fühlte sich immer beraten“, sagte Petra Schütte. Selbst dann, wenn man seine Anliegen nicht habe durchsetzen können. Christine Borchers hob zudem die „offene, zugewandte, bejahende Art“ des scheidenden Kollegen hervor, der anderen stets auf Augenhöhe begegnet sei. Und schließlich konstatierte sie mit einem Stoßseufzer: „Das wird ein schwerer Abschied.“

„Alles noch untertrieben“, kommentierte René Meinken die Worte der anderen, um sich dann bei Holger Piplat zu bedanken: „Du warst für uns ein toller Chef. Wir haben uns immer wertgeschätzt gefühlt.“ Alles Weitere drückte das Team des Fachdienstes mittels T-Shirt aus. „Eine Legende verlässt das Gelände“, war darauf zu lesen.

Landrat zitiert aus Piplats Bewerbung von 1973

„Piplat hat sich vorgestellt. Aufgeweckter junger Mann. Sicherlich geeignet“, zitierte Bohlmann, was Oberkreisdirektor Fritz Berner 1973 nach einem Gespräch mit dem 16-jährigen Holger Piplat notiert hatte. Der hatte sich beworben mit den Worten „Ich interessiere mich schon lange für die Verwaltung und ihre Aufgaben und würde gerne in diesem Bereich tätig sein“, wie der Landrat unter großem Gelächter vorlas.

Bei aller Heiterkeit: Berner sollte mit seiner Einschätzung Recht behalten. „Kaum jemand kennt besser als Sie die Aufgaben des Landkreises in Gänze“, lobte Bohlmann.

Haushaltsvolumen inzwischen verzehnfacht

Der erste Haushalt unter der Federführung Piplats 1990 hatte ein Volumen von 30 Millionen Euro. Mittlerweile sind es mehr als 300 Millionen Euro, die es zu verwalten und zu verteilten gilt. Coronabedingt auch schon mal schnell und flexibel.

Weil in die Zuständigkeiten des Fachdienstes Finanzen auch die Gebäudewirtschaft fällt, hatten Holger Piplat und seine Mitarbeiter in jüngster Vergangenheit noch einiges mehr zu tun. So mussten erst 2015/16 und durch den Ukraine-Krieg nun erneut Flüchtlinge untergebracht werden. Auch die Einführung von der Doppik und Budgetierung fielen in die Ägide Piplat. Genauso wie der Abbau von Schulden.

Peter Bohlmann nannte Piplat einen guten Beamten ganz im Sinne Otto von Bismarks. Ihn zitierte der Landrat mit dem Satz: „Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten lässt sich immer noch regieren. Bei schlechten Beamten aber helfen auch die besten Gesetze nichts.“

Gerührt nahm Holger Piplat die vielen lobenden und von Herzen kommenden Worte entgegen. Um dann allen Wegbegleitern zu danken, einschließlich seiner verstorbenen Frau, die ihm vier Jahrzehnte lang den Rücken freigehalten habe.

Die viele Anerkennung wollte er aber nicht für sich alleine annehmen und bestätigte damit die ihm mehrfach attestierte Bescheidenheit. „Der ganze Erfolg, der heute mir zugesprochen wird“, sagte er mit Blick auf die Mitarbeitenden des Fachdienstes, „ist euer Erfolg.“