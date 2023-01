Kreisarchäologin Dr. Jutta Precht geht in den Ruhestand

Von: Katrin Preuß

Kreisarchäologin Dr. Jutta Precht in einem der Magazine, in dem Funde aus dem gesamten Kreisgebiet gelagert werden. © Preuß

Sie ist eine Kennerin des Untergrundes, sie war viele Jahre die Hüterin der archäologischen Schätze und des historischen Wissens im Landkreis Verden. Jetzt geht Dr. Jutta Precht in den Ruhestand.

Verden/Landkreis – Eine Gemeinde möchte ein neues Baugebiet ausweisen. Aber kann dort bedenkenlos gebuddelt werden? Ein Bagger gräbt ein großes Loch, in dem plötzlich eine besondere Scherbe auftaucht. Einem Spaziergänger fällt ein glänzendes Stück Metall auf. Es entpuppt sich als historische Münze. In den zurückliegendenden 29 Jahren waren das alles Fälle für Dr. Jutta Precht. Nun geht die Kreisarchäologin in den Ruhestand, ihre Stelle muss, dann mit halbierter Stundenzahl, neu besetzt werden.

Das große Bücherregal im Büro von Jutta Precht ist gut sortiert, im doppelten Wortsinn. Wer immer ihre Nachfolge antritt, soll sich schnell zurechtfinden. Alles wird die Kreisarchäologin bis Ende des Monats aber nicht wegarbeiten und abheften können. Die Dokumentationen und Aufsätze schreibt die fast 66-Jährige dann von ihrem Zuhause in Nienburg aus fertig. Dort wartet schon Ehemann Gerhard, bis vor zwei Jahren Denkmalpfleger des Landkreises, darauf, dass nun auch die Gattin in den Ruhestand geht.

Ein Hülsener bringt nach 50 Jahren einen Karton mit Scherben

Zu ihren letzten Aufgaben gehört es, den Inhalt des Kartons zu erfassen, den ihr ein Hülsener ins Büro brachte. Er brauchte einen langen Anlauf dafür. 50 Jahre, so berichtet Jutta Precht schmunzelnd, hätten die Scherben, Funde aus einer alten Germanensiedlung, bei dem Mann zu Hause gelegen. Dann habe er davon gehört, dass sie in den Ruhestand geht und die Reste alten Geschirrs endlich hergebracht. Sie werden künftig in einem der Magazine im Dachgeschoss des Kreishauses lagern.

Überreste einer Germanensiedlung in Hülsen. 50 Jahre nach ihren Auffinden landeten sie nun doch noch im Kreishaus. © Preuss

Nach Gemeinden geordnet, finden sich dort, im größten Raum, jede Menge Scherben, teils fein säuberlich in Schachteln verpackt, teils in mühsamer Kleinarbeit wieder zu Gefäßen zusammengesetzt. Im Magazin gegenüber sind die Funde aus Metall untergebracht. Ein Luftentfeuchter sorgt dafür, dass sie sich nicht zersetzen.

Ein Highlight war der Fund von Teilen der Verdener Synagoge

Hier liegen auch die großen schweren Teile des alten Ofens, der die Mikwe, das Bad in der einstigen Verdener Synagoge heizte. Die Entdeckung der Überreste im Sommer 2011, als am Johanniswall in Verden das Fachmarktzentrums entstand, zählt Jutta Precht zu den bedeutendsten Funden während ihrer Dienstzeit. „Ein echtes Highlight“, sagt sie mit leuchtenden Augen.

Gerne erinnert sie sich auch an die „Venus von Bierden“, eine in einen Stein gravierte Darstellung eines Frauenkörpers, die 2011 beim Bau einer Erdgasleitung in Achim ans Licht kam. Und an den Fund einer Urne im Jahr 2000 in Daverden, darin die verbrannten Überreste eines Kleinkindes und vier Rädchen, die vermutlich zu einem kleinen Wägelchen gehörten.

Derlei bedeutende Entdeckungen sind selten. Und oft bedarf es bei ihnen eines großen Baggers – und eines glücklichen Zufalls.

Wand an Wand mit den Kollegen vom Fachdienst Bauordnung

Jutta Precht arbeitet im Kreishaus Wand an Wand mit den Kollegen vom Fachdienst Bauordnung. Aus gutem Grund. Denn wo immer Baumaßnahmen anstehen, ist die Stellungnahme der Kreisarchäologin nötig. Kernfrage: Kann an dieser Stelle gebuddelt werden oder besteht das Risiko, dass dabei wichtige Kulturdenkmäler zerstört werden?

Es folgt ein Blick in die Datenbank. Wo im Kreisgebiet gab es bereits besondere archäologische Funde? Im Zweifelsfall findet eine Probegrabung statt. Ist sie von Erfolg gekrönt, werden die Arbeiten ausgeweitet, und zwar so, dass sie tolerierbar und bezahlbar bleiben. Und am besten lange, bevor das eigentliche Projekt starten soll. „Die Archäologen sind weg, wenn die Bauherren anfangen zu bauen“, beschreibt Precht den Idealfall.

Dank an kooperative Bauherren

In den zurückliegenden knapp drei Jahrzehnten muss das im Kreis Verden gut geklappt haben. „Alle waren nett zu mir“, sagt Jutta Precht über die Bauherren, die von Grabungen betroffen waren. „Dafür möchte ich mich bedanken.“

Es war die Aussicht auf eine Festanstellung, die die Archäologin im Oktober 1994 in den Landkreis Verden lockte. Nach ihrem Studium der Archäologie in Marburg, Tübingen und Freiburg waren das Landesmuseum in Hannover und die Leitung des Historischen Museums in Aurich ihre ersten beruflichen Stationen.

Die Stelle in Ostfriesland sei allerdings zeitlich befristet gewesen, berichtet Jutta Precht. Als dann in Verden ein Kreisarchäologe gesucht wurde, bewarb sie sich – und erhielt unter einer Vielzahl von Bewerbern den Zuschlag.

Obwohl sie erst die zweite Hauptamtliche war und obwohl ihre Vorgängerin nur zwei Jahre im Amt geblieben war, erwartete Jutta Precht damals kein gänzlich unerforschtes Terrain.

Großer Dank gebührt Dr. Detlef Schünemann

Im Grunde gehe die Geschichte der Kreisarchäologie auf Dr. Detlef Schünemann zurück, erzählt sie. Der Verdener Apotheker war lange Jahre als ehrenamtlicher Beauftragter für die Denkmalpflege tätig. Über drei Jahrzehnte hinweg sichtete und dokumentierte er Funde, erstellte unter anderem ein komplettes Verzeichnis der Grabhügel im Landkreis und machte auch beachtliche Entdeckungen. Von dem, was Schünemann zusammengetragen habe, zehre sie bis heute, sagt Jutta Precht. „Die Grundlage für unsere Datenbank sind die Karteikarten von Herrn Schünemann.“

Der Apotheker sei es auch gewesen, der immer wieder darauf gedrängt habe, die Stelle eines hauptamtlichen Kreisarchäologen einzurichten. Und Schünemann war es, der die Urzeitliche Arbeitsgemeinschaft ins Leben rief, eine Gruppe ehrenamtlicher Hobbyarchäologen. Den so wichtigen Unterstützerkreis gibt es bis heute. Inzwischen speist er sich vielfach aus Sondengängern, die mit ihren Metalldetektoren den Boden nach Wertvollem absuchen.

Sondengänger findet Rosenkranz-Anhänger

Jutta Precht öffnet ein kleines Plastikdöschen. Darin liegt ein centstückgroßes goldenes Schmuckstück, ein Rosenkranz-Anhänger, den ein Sondengänger in Dauelsen aufgespürt hat. Es ist eine Nachbildung. Das Original liegt im Niedersächsischen Landesmuseum in Hannover.

Museumsbesuche, die die Oldenburgerin als Kind mit dem Vater unternahm, waren es, die bei ihr das Interesse für die Archäologie weckten. Und dass es eine Tätigkeit drinnen und draußen sein solle, „das war mir wichtig“.

Auch das gehört zu den Aufgaben der Kreisarchäologin: Jutta Precht steht bei Ausgrabungen in Dauelsen im Sommer 2015 den Medien Rede und Antwort. © Preuss

Als ein Professor sie und ihre Kommilitonen bei einer griechischen Skulptur auf das „zarte Fleisch einer nackten Wade“ hinwies, war aber klar: Die klassische Archäologie wird’s nicht. Zuviel Interpretation. Jutta Precht verlangte es nach Messbarem, Zählbarem, nach Fakten. Also verlegte sie sich auf die Ur- und Frühgeschichte, auf die Erforschung deutscher statt griechischer und römischer Altertümer. Spinnt man den Faden weiter, so hat das unbekleidete Körperteil einer Statue wesentlichen Anteil daran, dass die Besiedlung des heutigen Landkreises Verden heute noch ein ganzes Stück mehr aufgearbeitet ist als vor 30 Jahren.

Früher Enthusiasmus, heute eher realistische Betrachtungsweise

„Es gab vorher keine prähistorischen Siedlungsfunde“, sagt sie stolz, „jetzt sind es 34. Wir können die Entwicklung des Hausbaus im Landkreis von 2500 vor Christus bis 1000 nach Christus nachvollziehen.“ Damit stehe der Landkreis Verden auch landesweit gut da.

Wie Jutta Precht das so erzählt, blitzt die Begeisterung für ihren Beruf durch. Auch wenn sie sagt, dass der Enthusiasmus von einst inzwischen einer realistischeren Betrachtungsweise gewichen sei.

„Im Studium durfte ich mal eine ganz besondere Scherbe in die Hand nehmen“, erinnert sich die Archäologin an den Überrest von griechischem Geschirr, das ein Keltenfürst in der Heuneburg am Oberlauf der Donau einst nutzte. „Ich hab’ weiche Knie gekriegt.“ Wenn ihr heute ein Fund gemeldet werde, „denke ich als erstes an die Folgekosten“.

Dass die Archäologie eine wichtige Aufgabe erfüllt, steht für Jutta Precht dennoch fest. „Wir als Menschen wollen wissen, wo wir herkommen“, sagt sie, „dazu leistet die Archäologie ihren Beitrag. Und dazu ist es wichtig, dass man sich vor Ort etwas angucken kann. Das hat viel mit regionaler Identität zu tun.“