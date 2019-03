Eine Hommage an das Leben

Verden – Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Die Sparkasse präsentiert“ hat die Kreissparkasse Verden schon Schriftsteller der verschiedensten Stilrichtungen eingeladen. Am Montagabend war der bekannte Schauspieler und Autor Hardy Krüger jr. zu Gast in der Hauptstelle in der Ostertorstraße. Er las aus seinem Debütroman „Der leise Ruf des Schmetterlings“, einer berührenden Geschichte über den Sinn des Lebens, mit autobiografischen Zügen.

Hardy Krüger jr. wurde 1968 in der Schweiz als Sohn des Schauspielers Hardy Krüger und der italienischen Malerin Francesca Marazzi geboren. Seine Kindheit verbrachte er teilweise auf einer Farm in Tansania. Nach seiner Ausbildung als Bartender und Koch beschloss er 1989, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.

Seine Karriere begann mit der in Achim gedrehten Vorabendserie „Nicht von schlechten Eltern“. Parallel dazu spielte er eine der Hauptrollen in „Gegen den Wind“, ebenfalls eine ARD-Serie. Seither war Krüger auch in vielen internationalen Produktionen zu sehen, darunter „Asterix und Obelix gegen Caesar“, „Dracula“ sowie als Werner von Haeften im Geschichtsepos „Stauffenberg“. Seit vielen Jahren spielt er zudem in Hamburg und München Theater.

Bevor er Auszüge aus seinem Buch las, plauderte er locker mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Kreissparkasse Verden, Matthias Knak. Die Gäste in der fast voll besetzten Schalterhalle waren sofort von dem sympathischen Auftreten des Künstlers eingenommen. Wichtig sei es ihm, Werte an sein Publikum weiter zugeben, egal ob in einer Serie oder als Buch, so Krüger über seine Arbeit.

Seinen Roman habe er überhaupt nicht geplant, erzählte er weiter. Entstanden sei er aus einem Blog, in dem er seine Bilder und Texte präsentiert. Darunter waren auch Geschichten und Anekdoten aus seiner Lieblingsstadt Rom, in der er einige Jahre gelebt hat. „Die Geschichten kamen bei den Lesern so gut an, dass ich angefangen habe, sie über fiktive Figuren weiterzuentwickeln. Je mehr Figuren dazukamen, desto mehr wurde das Buch zu einer Reise durch mein eigenes Leben und zu einem Teil meiner Hommage an das Leben“, berichtete der Autor.

Mit der Geschichte wolle er den Menschen Mut machen, in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben, sondern weiter zu machen, an das Gute zu glauben und sich auf das zu fokussieren, was im Leben wichtig ist, so Krüger. „Das Schreiben hat mir geholfen, durch dunkle Zeiten zu kommen und wieder Sinn im eigenen Leben zu sehen“, bekannte der Autor. Er vermisse es, dass die Menschen miteinander sprechen und ihre Gefühle zeigen. „Glauben Sie an das Gute, das Leben ist es wert“, sagte er an sein Publikum gewandt.

Von den vielen Charakteren seines Buches hatte Krüger sich für die Lesung für David und Laura entschieden. Beide haben schwere Verluste erlitten. Der Amerikaner David ist nach Rom gezogen, um hier ein neues Leben zu beginnen. „Ich muss die Perspektive ändern. Große Dinge liegen im Kleinen verborgen. Wenn ich das Kleine verstehe, begreife ich auch das große Ganze“, erkennt David.

Auf einer belebten Piazza begegnet er Laura, die in einer Seitengasse einen kleinen Blumenladen betreibt. Für David ist sie der „Schmetterling ohne Flügel“. Behutsam, in poetischen Worten erzählt Krüger von der erwachenden Liebe der beiden. Bewegend ist, als sie über die Verluste sprechen, die sie unvorbereitet erlitten haben. Lauras Vater starb bei einem gemeinsamen Ausflug, Davids acht Monate alter Sohn ging im Schlaf. „Wer das Leben begreifen will, muss bereit sein, viele kleine Tode zu sterben“, erkennt David.

„Ich habe mich für diese beiden Figuren entschieden, weil es hier um die Liebe geht“, sagte Krüger nach der Lesung. Doch auch die anderen Figuren des Buches würden Facetten seines Lebens widerspiegeln. „Ich habe beim Schreiben viel über mein eigenes Leben verstanden. Manchmal ist es gut, wenn man die Perspektive ändert“, hat Krüger erkannt.

Im Anschluss gab der sympathische Künstler noch bereitwillig Autogramme, beantwortete Fragen oder stand auch gern für Fotos zur Verfügung. ahk