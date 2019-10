Havarie mit Langzeitfolgen in Verden

Kläranlage

+ Im Dezember 2017 waren über 200 Einsatzkräfte nach der Havarie auf der Verdener Kläranlage gefragt. Foto: bruns

Die Havarie in der Verdener Kläranlage im Dezember 2017 ist offenbar immer noch nicht ausgestanden. Die CDU-Fraktion stellte jetzt dazu ein Bündel an Fragen. Werkleiter Uwe Gerdes musste sie in der jüngsten Ratssitzung beantworten. Ergebnis: Das Ereignis war nicht vorhersehbar gewesen.