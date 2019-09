Eine Geschichte zum verlieben: Juke-Box-Musicals „What is Love“ in der Aula des Domgymnasiums gefeiert

Mit tosendem Beifall haben die Besucher die Premiere des Juke-Box-Musicals „What is Love“ von Gesangsschülern von Christiane Artisi in der Aula des Domgymnasiums gefeiert. Mehrere hundert Zuschauer waren restlos begeistert vom gesanglichen und schauspielerischen Können der Ensemblemitglieder Lillian Betzien, Maite Pesci, Insa Ommen und Benjamin Hohls, die die Inszenierung nahezu im Alleingang vorbereitet hatten.

Verden - Die von Jacob Gröper am Piano begleitete Aufführung war jedenfalls in allen Facetten – ob Soli, Duett oder vierstimmiger Gesang, ob Schauspiel, Tanz, Bühnenbild oder Technik – so gelungen, dass sie einer professionellen Musical-Darbietung in nichts nachstand.

Minimalistisch und doch stilecht war die Bühne gestaltet. Modern und in die Jetzt-Zeit fügten sich die entsprechenden Kostüme ein. Sie passten zu den Melodien aus den Musicals „The last five years“, „Oh, Kay“, West Side Story“, „Top Hat“ oder „Les Miserables“. Maite Pesci hatte zudem als roten Faden eigens ein flankierendes Skript geschrieben, bei dem, wenn auch inhaltlich verändert, unverkennbar die West Side Story Pate stand.

Und immer geht es um die Liebe, und zwar in ihren unterschiedlichen Facetten und um die Konflikte, die, je nachdem was man unter Liebe versteht und was man für sich von ihr erwartet, daraus resultieren. Im Mittelpunkt der schauspielerischen Handlung stehen ein Mann und drei Frauen: Da ist zum einen Dave (Benjamin Hohls), ein cooler Obermacho, der nichts anbrennen lässt und der scheinbar nicht fähig oder vielleicht auch gar nicht gewillt ist, bedingungslos zu lieben, und Rita (Lillian Betzien), seine aktuelle, ihn geradezu vergötternde Flamme. Außerdem Anna (Maite Pesci), Ritas Busenfreundin, die diese Entwicklung mit der gegebenen Skepsis verfolgt und kommentiert und Maria (Insa Ommen), die Exfreundin des Womanizers, die auch nach Jahren unter der Trennung leidet, sich aber letztlich davon befreit, wie das Finale der Geschichte beweist.

Diese Liebesgeschichte, verkompliziert durch Konflikte, Erwartungen und Verflechtungen, wird in „What is love“ gekonnt und sehr realistisch dargestellt. Eindrucksvoll, wie die Akteuere die zu Herzen gehenden, aber auch heiteren Lieder zur Aufführung bringen. Von Liebessongs wie „Something Coming“ aus West Side Story über Herzschmerz-Nummern wie „Still Hurting“ aus „The Last five Years“ bis zu fröhlichen Titeln wie „I feel pretty“, das gleichfalls aus Bernsteins West Side Story stammt. Was die vier Gesangstalente stimmlich und schauspielerisch sowie Gröper instrumental dem Publikum boten, ließ jedenfalls alle erstaunen, denn es war schlicht und einfach grandios. Folglich Daumen hoch für diese Leistung! Großes Lob gebührt Christiane Artisi, die ihre langjährigen Gesangsschüler entsprechend geschult und zu diesem Projekt inspiriert hat.

Wer neugierig geworden ist, hat Gelegenheit, Versäumtes nachzuholen. Das Musical wird am Dienstag, 3. September, im Bremer Kriminaltheater, am Freitag, 6. September, im Gymnasium am Wall, sowie am Freitag, 13. September, im Gymnasium Walsrode aufgeführt. Der Eintritt ist frei, dafür wird um Spenden gebeten.