Können Züchter gegen Hannoveraner Verband klagen? Landgericht beginnt Prüfung

Verden – Eine halbe Stunde dauerte es, dann beendete der Vorsitzende Richter Jörg Peters am Mittwochmorgen die Sitzung vor der 2. Zivilkammer des Landgerichts Verden.

Es ging um die Klage von fünf Pferdezüchtern gegen den Hannoveraner Verband aus Anlass der fristlosen Kündigung von Geschäftsführer und Zuchtleiter Dr. Werner Schade.

Diese Entscheidung sei gefällt worden „mal eben aus der Lamäng, zwischen zwei Kaffeerunden“, formulierte es Anwalt Dr. Burkhard Oexmann aus Lippetal, der gestern gemeinsam mit drei Züchtern erschienen war. Den Hannoveraner Verband vertraten dessen Vorstandsvorsitzender Hans-Henning von der Decken aus Stade und der Bremer Rechtsanwalt Dr. Nils Bulling.

Der vom Gesamtvorstand des Verbandes mehrheitlich gefasste Beschluss im Mai vergangenen Jahres, Schade zu entlassen, ist nach Auffassung von Oexmann rechtswidrig.

Unter Verweis auf das Vereins- und Verbandsrecht begründet Oexmann dies unter anderem mit der Nichteinhaltung der Ladefrist, der Teilnahme von Nicht-Stimmberechtigten an der Sitzung, und damit, dass sich die Kündigung Schades als Zuchtleiter nicht auf der Tagesordnung wiederfindet. Dort ist unter Punkt 1 lediglich von „Information Zuchtleitung und Geschäftsführung“ zu lesen. Punkt 2 befasst sich ausschließlich mit der Kündigung Schades als Geschäftsführer.

Weiter stieg der Richter gestern allerdings nicht ins Thema ein. Denn Peters muss zunächst darüber befinden, ob diese Klage zulässig ist. Seine Entscheidung will der Richter am 12. Februar verkünden. Danach wird sich vermutlich das Oberlandesgericht in Celle mit der Sache befassen.

Im Kern geht es darum zu klären, ob die Züchter als einfache Mitglieder überhaupt die Befugnis haben zu klagen. „Der Kläger muss in seinen subjektiven Rechten verletzt sein“, stellte Peters fest.

Für Oexmann eine klare Sache. „Die Zucht ist eine Selektion“, machte er deutlich. Wenn dort eine Weiche falsch gestellt werde, bedeute dies für den Züchter eine unmittelbare Beeinträchtigung. Und deren wirtschaftliche Folgen spielten sich im fünfstelligen Bereich ab.

Werner Schade bezeichnete Oexmann als einen „hocherfolgreichen, international geschätzten Zuchtleiter“. Und ohne dessen Nachfolger Ulrich Hahne nahe treten zu wollen, habe dieser doch nicht die Kompetenz Schades und „vor allem nicht die Erfahrung“, fügte der Anwalt hinzu.

Eine Aussage, die Hans-Henning von der Decken und Nils Bulling so nicht stehenlassen wollten. „Werner Schade ist sicher ein kompetenter Zuchtleiter... gewesen“, so der Vorstandsvorsitzende. Ulrich Hahne verfüge aber über mindestens genauso viel Erfahrung. Zumal, so ergänzte Bulling, Hahne ja lange als Stellvertreter Schades tätig gewesen sei.

Als Güteverhandlung war der gestrige Termin angesetzt worden. „Es schreit nach einer einvernehmlichen Lösung“, hatte Jörg Peters denn auch seine Ausführungen begonnen. Das sahen Kläger und Beklagte gestern offenbar anders.

Es habe mehrere Gespräche mit Werner Schade gegeben, so Bulling unter Verweis auf die Verhandlung vor der 1. Kammer des Arbeitsgerichts. Hier geht es um eine Klage Schades auf Wiedereinstellung. „Sie waren alle unerfolgreich“, fasste der Anwalt den Ausgang dieser Gespräche zusammen.

Auch die Frage Peters’ nach einer Wiedereinstellung Schades als Zuchtleiter führte nicht zu der gewünschten einvernehmlichen Lösung. Ulrich Hahne übe diese Tätigkeit schon seit einiger Zeit aus, so von der Decken. „Und wir haben auch einen neuen Geschäftsführer.“ Die Frage des Richters – „Das ist nicht mehr umkehrbar?“ – beantwortete von der Decken mit einem knappen „Nein“.

Unbeantwortet blieb die Frage Oexmanns, warum der Hannoveraner Verband nicht vor dem gestrigen Termin noch eine zweite Versammlung abgehalten hatte. Unter Einhaltung aller Regularien hätte man so die Kündigung Schades auf eine rechtlich solide Basis gestellt.