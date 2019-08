Eine Ferienwoche in der Welt des Theaters

Lernen kann auch anders funktionieren, als im Klassenzimmer zu sitzen und Hefte oder Schultafeln vollzukritzeln. Mit dem „Abenteuer Theater“ lernen 14 Ferienpasskinder mit Julia Nehus und Claudia Clasen nicht nur viel über die Welt auf der Bühne, sondern auch ein ordentliches Stück jüdischer Kultur und christliches Denken.

Verden – „Peter haut ab“ ist kein Ausreißer-Drama. Julia Nehus, Museumspädagogin des Domherrenhauses, und Claudia Clasen von der evangelischen Jugend entdeckten die Theaterfassung des biblischen Gleichnisses vom verlorenen Sohn im Zusammenhang mit der Kinderwoche. „Das passte super“, stellten sie fest, als sie sich im Januar daran machten, ihre Theaterwoche kurz vor dem Ende der Sommerferien vorzubereiten.

Schon zum dritten Mal bieten die beiden Frauen das Theater-Erlebnis im Ferienpass an. Den Auftakt hatten sie im Zusammenhang mit den Lutherfeierlichkeiten. Diesmal also geht es im Domgemeindezentrum um das Gleichnis für Vergebung und väterliche Liebe. „Die Geschichte aus dem Neuen Testament ist 2 000 Jahre alt. Die Theatervorlage versetzt sie in die Gegenwart. Aber die Kinder wollten vieles gar nicht so aktuell“, berichtete Clasen beim Pressetermin.

„Wir sind sehr frei ans Stück herangegangen“, erläuterte Nehus. Die Kinder mussten keinen Text lernen und die Details der Theaterfassung waren nicht bindend.

Die beiden Frauen setzten eher auf die Kreativität der Kinder und auf das Verständnis der etwa achtjährigen Akteure. So konnte die Museumspädagogin ihren reichen Erfahrungsschatz nutzen und den Kindern beim Gestalten von Masken, Kulissen und Bühnenbild die Welt des Theaters näherbringen. Für die Kostüme durften sie auf den Fundus des Domherrenhauses zurückgreifen.

Claudia Clasen steuerte die Hintergründe der biblischen Geschichte bei. So lernten die kleinen Schauspieler nebenbei jüdische Speisegesetze kennen und probierten selbst beim Mittagssnack, wie es koscher schmeckt. „So konnten die Kinder ermessen, dass es der absolute Tiefpunkt war, als der verlorene Sohn sein Erbe verprasst hatte und die unreinen Schweine hüten musste“, machte Clasen deutlich.

„Der Spaß steht im Vordergrund“, sind sich die beiden Frauen einig. Vormittags arbeiteten die Kinder ab 9.30 Uhr mit Nehus am Stück und nachmittags ist bis 15 Uhr Zeit für andere Aktionen und die Informationen, für die Claudia Clasen zuständig ist. Dabei waren sie auch auf Entdeckungstour und Rallye durch die Stadt. Heute endet das Abenteuer Theater mit der großen Premiere von „Peter haut ab“ für die Eltern und Geschwister. kle