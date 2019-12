Eine Fellmaus für Oli und ein Schweineohr für Chuck

Wunschbaum im Fressnapf-Markt zugunsten des Verdener Tierheims

+ Marktleiterin Susanne Billeb und Elke Dykhoff vom Tierschutzverein Verden freuen sich, dass der Wunschbaum bereits gut angenommen wird. Foto: Niemann

Verden – Eine große Auswahl an Ausrüstungsgegenständen, von Halsbändern über Tierbedarf für die kalte Jahreszeit oder Nagerzubehör bis hin zu Futter, gibt es in der Verdener Fressnapf-Filiale von Martina Krieger ganzjährig für Tierliebhaber zu kaufen. Ein ausschließlich vorweihnachtliches Angebot ist allerdings der Wunschbaum für Tiere, den das Mitarbeiterinnen-Team aufgestellt und bunt geschmückt hat. Außerdem haben sie im Namen der Vierbeiner des Verdener Tierheims an dem Baum Karten angebracht, auf denen jeweils ein tierischer Wunsch steht, den Kunden von Fressnapf erfüllen können.