Für eine blühende und summende Stadt

Nabu und Stadt Verden machten gestern Nachmittag gemeinsame Sache und bestückten zwischen Rathaus und Beamtentränke einen von den Waldheim-Werkstätten gebauten Blumenkasten mit heimischen Blühpflanzen. Auch Angelika Revermann und Bernd Kiefer von der Stadtverwaltung packten mit an (Foto). Initiator Arne von Brill vom Naturschutzbund verbindet die Aktion mit der Hoffnung, dass dem einen Blumenkübel in der Innenstadt mittels Sponsoring noch viele folgen mögen. Einerseits, um die Stadt in ein ‚,blühendes Verden“ zu verwandeln, andererseits, um auf diese Weise den Insekten Nahrung zur Verfügung zu stellen und die Arten bekannter zu machen. - Foto: Koy