Eine besondere Atmosphäre

Sechster Weihnachtszauber in der Verdener Innenstadt lockt viele Besucher

+ Der Weihnachtsmann verteilte in der Fußgängerzone Süßigkeiten an die Kinder. - Fotos: Niemann

Verden - Der Duft von heißem Glühwein oder leckeren Crêpes zog am Freitagabend durch die Verdener Fußgängerzone, wo beim Verdener Weihnachtszauber hunderte Lichter und ein festlich geschmückter Tannenbaum für romantisches Ambiente sorgten.

Denn rundum zauberhaft war er wieder, der mittlerweile sechste Weihnachtszauber, veranstaltet vom Kaufmännischen Verein und Kaufleuten. Es gab die unterschiedlichen Aktionen, viel Musik und dieses ganz besondere Licht. Und mittendrin die Streicheltiere und der Nikolaus, der Süßigkeiten an die Kinder verteilte.

Absoluter Blickfang waren die beiden engelsgleichen Traumfiguren auf ihren Hochstelzen, die sich in der Fußgängerzone durch die Publikumsscharen bewegten. Für die Künstler eine ganz besondere Herausforderung, denn bei Nieselregen gab es auch einige rutschige Stellen, die sie meistern mussten.

Die Geschäfte in der Innenstadt hatten an diesem Abend fast alle bis 21 Uhr geöffnet, sodass auch ein entspannter Einkaufsbummel in vorweihnachtlicher Atmosphäre möglich war. Dazu gab es besondere Aktionen. Beispielsweise hatte sich das Team vom Spielparadies Witte wieder als Weihnachtsfrauen ausstaffiert. „Wir haben viel Spaß und den Kunden und Besuchern gefällt es“, so der Tenor.

Natürlich kam auch das Kulinarische beim „Weihnachtszauber“ nicht zu kurz: Überall luden Stehtische mit Windlichtern etwa zum gemeinsamen Punsch- und Gebäckgenuss ein, Offerten, der sich nur wenige entziehen konnten. Und nicht zu vergessen die Auftritte heimischer Chöre und Musiker, die einen musikalischen Bogen von weihnachtlichen Weisen bis zu keltischer Folkmusik spannten.

Verdener Weihnachtszauber Zur Fotostrecke

„Letztes Jahr kamen wir zufällig hier vorbei“, verriet das Ehepaar Clasen aus Walsrode, „und wir fanden es so schön, dass wir die Veranstaltung unbedingt wieder erleben wollten.“ Aus Nienburg war gleich eine ganze Frauenclique zum Weihnachtszauber in die Allerstadt gekommen: „Es ist einfach super gemütlich hier. Eine ganz tolle Sache dieser Weihnachtszauber. Das hat einfach eine schöne Atmosphäre.“

Das Konzept vom Kaufmännischen Verein unter Federführung von Imke Sievers ging voll auf, zumal sich neben den ortsansässigen Geschäftsleuten auch wieder Kunsthandwerker aus der Region sowie einige Vereine mit eigenen Aktivitäten und Ständen beteiligt haben, so dass der Weihnachtszauber schon fast Stadtfestcharakter im weihnachtlichen Gewandt hatte. - nie