Eine Auktion unter den Mitarbeitern von Mars für Assistenzhund Pluto

Mars Petcare-Geschäftsführerin Barbara Bajorat richtet in ihrem eigenen Zuhause einen Cocktailabend aus

+ Freuen sich über den Erfolg der gemeinnützigen Auktion (v.l.n.r.): Sabine Häcker (Hunde für Handicaps), Andrea Withopf, Geschäftsführerin Barbara Bajorat, Jürgen Jakob, Veronika Jones (alle Mars Petcare), Angela Beyer (Hunde für Handicaps) und Mariana Pensado (Mars Petcare).

verden - Handwerkskunst, selbstgebackene Kekse, Wollsocken, Marmelade, Weihnachtsdekoration, Fotografien, selbstentworfene Lampen. Handtücher, in die der Spender den Namen des erfolgreichen Bieters einsticken wird. Eine Stunde Fußballtraining. Ein Zitronenkuchen, der zu einem bestimmten Zeitpunkt bestellt werden kann. Oder ein Cocktailabend für sechs Personen, den die Mars Petcare-Geschäftsführerin Barbara Bajorat in ihrem eigenen Zuhause ausrichten will: Die Ideen der Mars-Mitarbeiter für ihre firmeninterne Kunstauktion waren ebenso kreativ wie uneigennützig.