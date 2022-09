Mord in Fischerhude: Polizeibericht vom Tatort

+ © Christian Butt Zwei Tote in Fischerhude: Jetzt steht der Täter vor Gericht. © Christian Butt

Zwei junge Kommissare, die eigentlich Corona-Kontrollen durchführen sollten, waren nach den Fischerhuder Schüssen die Ersten am Tatort. Jetzt sagten sie vor Gericht aus.

Verden/Fischerhude – Während die Polizei am Nachmittag des 28. Dezember 2021 nach der ersten Meldung einer Schießerei in Fischerhude das Fachwerkhaus der später dort aufgefundenen Mordopfer umstellte, gelangte ein Verwandter in das Gebäude. Nicht unbemerkt von der Polizei, sondern sich deren Weisungen widersetzend. Davon berichteten gestern im Mordprozess am Landgericht Verden zwei 26 und 29 Jahre alte Kommissare der Bereitschaftspolizei Oldenburg.

Auf dem Weg zum Tatort Schutzausrüstung angelegt

Ihr Auftrag lautete, Corona-Kontrollen durchzuführen. In den Bereichen Verden und Achim waren sie getrennt voneinander unterwegs, als sie denselben Funkspruch hörten: Schießerei in Fischerhude. Sofort machten sie sich auf den Weg. Unterwegs wurde „aufgerüstet“, schilderte einer der Zeugen. Auf einem Feldweg die Schutzausrüstung angelegt. Schusssicherer Helm und Maschinenpistole – nicht wissend, was sie vor Ort erwarten würde.

Schützen wurde noch am Tatort vermutet

Es war gegen 17 Uhr. Winter. Draußen alles dunkel, Regen, ein Hof, direkt an der Wümme. Im Nachbarhaus lag eine angeschossene Frau. Dorthin war sie aus dem Fachwerkhaus geflüchtet. „Für uns war die Maßgabe, dass der Täter wahrscheinlich noch im Objekt ist.“

Unter dem Schutz der schwer bewaffneten Polizisten wurde die angeschossene Frau in einen Rettungswagen gebracht. Erst außerhalb der Gefahrenzone erfolgte die erste Untersuchung durch einen Notarzt. Sie überlebte als Einzige die Tat. Sie ist nun Nebenklägerin.

Das war nicht klar, als die Polizeikommissare und viele Kollegen verteilt um das Haus standen. Eine „adrenalingeladene Situation“, nannte es ein Kommissare „In der Umstellung konnten wir drinnen mehrfach Hunde und Katzen sehen. Ein flackerndes Licht, das kurz darauf ausgegangen ist.“

Auffällige Person in der Nähe des Haupteingangs

„Der Haupteingang lag auf sechs Uhr. Wir sind auf neun Uhr. Quasi dazwischen ist uns eine Person aufgefallen, die sich Richtung Haupteingang bewegt hat.“ Der andere Zeuge hatte diese Person zuvor schon im Bereich einer Fußgängerbrücke, wohl über die Wümme führend, gesehen und weggeschickt. „Grüne Jacke, ein oder zwei Hunde dabei.“ Es war ein Verwandter der Opfer. Ohne Hunde kehrte er kurz darauf zurück. „Halt, stehenbleiben!“, habe man ihn aufgefordert. „Aber ohne anzuhalten ist er ins Haus verschwunden.“ Der Mann entdeckte als Erster die erschossene 73-Jährige in ihrem Bett.

Angeklagter schweigt seit 14 Verhandlungstagen

Zwei, drei Stunden später traf das SEK aus Bremen ein. „Die konnten nur einen sechsköpfigen Trupp stellen. Wir mussten die Nachsicherung übernehmen“, schilderte einer der Zeugen. Drinnen fanden sie zwei Leichen. Vom Täter keine Spur mehr.

Der Angeklagte stellte sich am nächsten Tag der Polizei und legte ein umfassendes Geständnis ab. Im Prozess schweigt er seit 14 Verhandlungstagen.