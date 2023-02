Verdener Apotheker zeigt Vormund eines jugendlichen Einbrechers an

Von: Heinrich Kracke

Glasscherben auf dem Boden zeugen noch vom nächtlichen Apotheken-Einbruch, hier am Holzmarkt in Verden. © Wittboldt-Müller

Ein 13-Jähriger aus Bremen wird doppelt bei Apotheken-Einbrüchen erwischt. Jetzt zeigte einer der Apotheker den Vormund des Jungen an.

Verden – Vergangenen Sonnabend war er auf frischer Tat in der Apotheke am Holzmarkt in Verden ertappt worden, zwei Tage später bereits wurde er wie berichtet in der Nähe einer Apotheke in Dörverden aufgegriffen, in die ebenfalls eingebrochen wurde. Der Fall eines 13-Jährigen aus Bremen bewegt die Gemüter. Zumal eine ganze Reihe weiterer Einbrüche im Landkreis Verden und darüber hinaus gleichfalls seine Handschrift tragen. Jetzt hat einer der betroffenen Apotheker Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Nicht gegen den 13-Jährigen, die Anzeige richtet sich gegen das Jugendamt Bremen, den Betreuer des 13-Jährigen und dessen Vormund. Grund: schwere Versäumnisse bei der Betreuung des Jugendlichen.

Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet

Die Polizei bestätigt den Eingang der Anzeige. „Heute wurde bei der Polizei Verden eine Anzeige wegen Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht gemäß Paragraf 171 Strafgesetzbuch erstattet“, teilt auf Nachfrage Pressesprecher Henryk Niebuhr mit. Die Anzeige richte sich gegen mehrere Personen. Dabei handele es sich um Mitarbeiter der „Kind.Gerecht Kinder- und Jugendhilfe GmbH“ aus Schneverdingen und des Amts für soziale Dienste Bremen. Das Bremer Amt sei für die Amtsvormundschaft zuständig, die Schneverdinger für die Betreuung. Die Polizei habe das Strafverfahren eingeleitet. Im nächsten Schritt werde den Betroffenen die Möglichkeit gegeben, ihre Sicht der Dinge zu schildern.

Mitten in der Nacht war es, bei den Folgeeinbrüchen ahnte er schon, wer am anderen Ende der Leitung ihn zu sprechen wünschte. „Jedes Mal die Polizei“, berichtet auf Nachfrage Henning Wittboldt-Müller, Inhaber der Hirsch-Apotheke am Holzmarkt. Selbstverständlich eilte er jedes Mal zu tiefschlafender Zeit in sein Ladengeschäft. Beim dritten Anruf der Ordnungshüter war er sogar so schnell, dass er noch mitbekam, wie der 13-Jährige auf frischer Tat überwältigt und abgeführt wurde. „Sozusagen ein Halbwüchsiger. Er hat seine Zukunft noch vor sich. Er tut mir wirklich leid.“ Das seien die Beweggründe gewesen, letztendlich Anzeige zu erstatten. „Er wurde hin- und hergeschoben. Letztendlich fühlte sich offenbar keine der Bremer Stellen für ihn verantwortlich oder wenigstens zuverlässig zuständig. Das darf nicht sein.“

Ein Jugendlicher „in bemitleidenswertem Zustand“

Der Eindruck des Apothekers täuschte nicht. Der Junge befand sich allerdings nicht nur psychisch, sondern auch physisch in bemitleidenswertem Zustand. Das hat er jetzt sogar schriftlich. „Als der 13-Jährige in der Apotheke in Verden angetroffen wurde, wies er einen behandlungswürdigen allgemeinen Gesundheitszustand auf“, erklärt Polizeisprecher Niebuhr. Deshalb sei der Junge in Obhut genommen und nach Absprache mit der für die Betreuung zuständigen Organisation durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Krankenhaus liege außerhalb des hiesigen Zuständigkeitsbereiches, außerhalb also des Landkreises Verden.

Apotheker will mit seiner Anzeige aufrütteln

Ihm gehe es aber nicht nur um die Zukunft des 13-Jährigen, sagt Wittboldt-Müller. Er habe vielmehr die Sorge, auch diesmal passiere wieder nichts. Deshalb wolle er mit seiner Anzeige aufrütteln, und zwar nicht nur die Behörden an Schnoor und Schlachte, sondern auch die Volksvertreter. „Die Anzeige richtet sich vor allem gegen die Politik. Einerseits sich auf die Schultern klopfen und bestätigen, was man wieder alles Schöne für junge Leute getan habe, für junge Leute, die auf die schiefe Bahn geraten sind, und andererseits dann einen solchen Fall zulassen, das kann nicht angehen!“

Zumal Dörverden ja nicht unbedingt zum Bremer oder Schneverdinger Einzugsgebiet gehört. „Da muss man als Minderjähriger ohne Fahrzeug erstmal hinkommen“, so Wittboldt-Müller. Heiße, der junge Mann war nicht etwa kurz mal aufgebrochen, kurz mal entfleucht, es muss schon eine durchaus umfangreiche Aktion vorausgegangen sein. Darauf deute vieles hin. Und das habe einfach bemerkt sein müssen.

Gleichzeitig sei es nicht mehr hinnehmbar, bei aller Belastung, die der Polizei zugemutet werde, auch noch immer wieder solchen Fällen wie dem 13-Jährigen und womöglich dessen Altersgenossen hinterherzuhechten. Und dann festzustellen, dass genau dieser junge Mann oder dessen Kollegen schon wieder auffällig geworden sind.

In Dörverden in der Nähe einer Apotheke aufgegriffen

Allerdings gestaltet sich die Arbeit der Ordnungshüter noch komplizierter. Fakt ist, der 13-Jährige ist in der Apotheke am Verdener Holzmarkt ertappt worden. Aber schon zwei Tage später in Dörverden wurde er nur in der Nähe des Tatortes aufgegriffen. Jetzt will ihm erstmal eine Tatbeteiligung nachgewiesen sein. Deshalb sucht die Polizei Zeugen. Ähnlich verhält es sich in weiteren Fällen mit ähnlicher Handschrift des Täters. Am 8. Februar brach ein Unbekannter in Etelsen die Apotheke an der Bahnhofstraße auf, erbeutete Bargeld und verschwand an der Bahnlinie. Der Zugverkehr war für zwei Stunden gestoppt worden. Zeugenaussagen zufolge handele es sich um junge Täter, diesmal ist von 20 Jahren die Rede. Zu weiteren Fällen im Kreis will sich die Polizei in den nächsten Tagen äußern.

Auch außerhalb des Landkreises sind Apotheken-Einbrüche oder deren Versuche bekannt geworden. In Eystrup etwa versuchten Unbekannte, mit einer Gartenschere die automatische Schiebetür einer Apotheke an der Bahnhofstraße aufzuhebeln, woran sie scheiterten. Zeugen beschreiben die Täter als jüngeren Alters. Im Syker Ortsteil Barrien wurden Anfang Februar Einbrecher in eine Apotheke von der Polizei erwischt. Sie werden als minderjährig beschrieben, sie seien in Bremen wohnhaft. Ende Januar traf es eine Apotheke in Sottrum. Die Täter konnten zwar flüchten, wurden von der Polizei aber auf dem Seitenstreifen der A1 in Richtung Bremen aufgegriffen. Bei den jungen Leuten, deren Alter hier mit 14 und 15 Jahren angegeben wurde, fanden die Beamten reichlich Bargeld, wie es heißt.