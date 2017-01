Einblicke in die Berliner Politik erhalten

Verden - Wie sieht ein Arbeitstag im Bundestag aus? Und was hat Politik eigentlich mit mir zu tun? Zu diesen Fragen können sich am Donnerstag, 27. April, dem bundesweiten Girls‘ Day, 60 Mädchen bei der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin informieren.

Der Girls‘ Day bietet Mädchen die Möglichkeit, Einblicke in Berufe zu erhalten, in denen Frauen deutlich unterrepräsentiert sind, beziehungsweise in „frauenuntypische“ Berufe zu schnuppern.

Auch die SPD-Bundestagsfraktion beteiligt sich am Girls‘ Day und lädt Schülerinnen und Auszubildende aus der Bundesrepublik auf Kosten der SPD nach Berlin ein. Christina Jantz-Herrmann, die heimische SPD-Bundestagsabgeordnete, ruft Mädchen aus den Landkreisen Osterholz und Verden auf, sich für den Girls‘ Day zu bewerben. Eine Schülerin aus der Region wird am Girls‘ Day nach Berlin fahren.

Die Schülerinnen und Auszubildenden können durch eine Besichtigung das Reichstagsgebäude und beim Planspiel „Politik-Parcours“ lernen, wie Gesetze verabschiedet werden. Außerdem werden ihnen bei einer Diskussionsrunde Politikerinnen Rede und Antwort stehen.

„Der Girls‘ Day kann sehr hilfreich sein bei der Berufsorientierung. Auch in der Politik brauchen wir Frauen in allen Bereichen“, so Christina Jantz-Herrmann. Interessierte zwischen 14 und 18 Jahren richten ihre Bewerbung bis zum 31. Januar an christina.jantz@bundestag.de.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa