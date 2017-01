Gewinner in der Kategorie Brückenbau: Andreas Keil (zweiter von rechts) mit dem Team der Allerbrücke Verden und Dr. Bernhard Hauke von bauforumstahl (fünfter von rechts) und Juryvorsitzendem Ralf Schubart (rechts). - Foto: bauforumstahl

Verden - Die Preisverleihung des Ingenieurpreises des Deutschen Stahlbaues fand anlässlich der „Messe Bau 2017“ in München auf dem Gemeinschaftsstand von „bauforumstahl“ unter der Moderation von Karin Lang (Detail) statt. Andreas Keil nahm einen Preis für die Konstruktion der Allerbrücke entgegen.

Der von „bauforumstahl“ zum dritten Mal in Zusammenarbeit mit der Bundesingenieurkammer als ideellem Partner und Detail structure als Medienpartner online ausgelobte „Ingenieurpreis des Deutschen Stahlbaues“ ging in der Kategorie Hochbau an den Ingenieur Dr. Martin Speth von Drewese + Speth und Ingenieur Christian Rathmann von Bünemann & Collegen für die Sartorius Produktionshalle für Laborinstrumente.

„Die sehr charaktervolle und eigenständige in Schiffe gegliederte Konstruktion der Sartorius Produktionshalle für Laborinstrumente ist für einen Industriebau beispielhaft und trägt ganz wesentlich zur besonderen Atmosphäre der Produktionsstätte bei. Die Produktionshalle zeichnet sich durch eine Dynamik aus, die räumliche Qualitäten schafft. Es wird demonstriert, was Ingenieurarbeit im Diskurs mit anderen Planern erreichen kann und wie damit ein Bauwerk im besten Sinne bereichert wird“, lobte Juryvorsitzender Prof. Markus Feldmann.

In der Kategorie Brückenbau nahm Ingenieur Andreas Keil von „schlaich bergermann partner“ für die innovative Konstruktion der Allerbrücke den Preis entgegen.

„Hier wird demonstriert, dass neben den Standardbauweisen im Bereich der Deutschen Bahn auch innovative und attraktive Formen möglich sind. Das Bauwerk fügt sich harmonisch in die Allerniederung ein, erfährt auch deshalb eine große Akzeptanz durch die Bevölkerung und ist hiermit ein Vorbild für zukünftige Projekte der DB AG im Großbrückenbau. Die Konstruktion ist ingenieurmäßig gestaltet, so dass modernste Fertigungsmethoden mit maschinell geschweißten Kehlnähten anwendbar sind. Damit spricht auch die hohe Fertigungs- und Montagequalität für die Leistungsfähigkeit des Stahlbrückenbaus“, so die Anerkennung der Jury. Außer den beiden Preisen wurden sechs Auszeichnungen überreicht.

In der Kategorie Hochbau gingen die Preise an:

Zentraler Omnibusbahnhof Hannover – Werner Sobek, Büro-und Geschäftsgebäude Kons – Reinhold Hettinger, Erweiterung Zentralmensa Uni Kassel – Michael Fischer.

In der Kategorie Brückenbau wurden ausgezeichnet: Eisenbahnhochbrücke Rendsburg – Karsten Geißler, Passerelle de la Paix – Andreas Keil, Bauwerk 118b an der A70 – Daniel Schäfer.

+ Preisverleihung der Kategorie Hochbau (v.l.n.r.): Dr. Bernhard Hauke, Dr. Martin Speth, Christian Rathmann und Prof. Markus Feldmann. - Foto: bauforumstahl

Zu sehen sind die siegreichen Projekte in der Wanderausstellung zu den besten Objekten der Stahl-Wettbewerbe 2016/17, die an Hochschulen und Architektenkammern zu besuchen ist.