Ein Verdener von großer Weitsicht auf der Frankfurter Nationalversammlung von 1848

Seiner Zeit weit voraus und ein Verfechter des Parlamentarismus war der Verdener Stadtrichters und Syndikus Dr. Friedrich Lang. Ein Gemälde von Lang (Ausschnitt) aus dem Jahr 1805 ist im Domherrenhaus zu sehen. © domherrenhaus

Verden – Vor 175 Jahren ein Vorreiter der Demokratie, heute Vorbild für demokratisches Engagement und Teil des künftigen Lernorts im Syndikatshof, so die Kurzbeschreibung des Verdener Stadtrichters und Syndikus Dr. Friedrich Lang. Und noch ein besonderes Datum, dass den Lebensweg des Richters prägte: der 18. Mai 1848.

In der Paulskirche zu Frankfurt am Main kommen an dem Tag die knapp 800 gewählten Mitglieder der Frankfurter Nationalversammlung zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Unter ihnen auch der Verdener Stadtrichter und Syndikus Dr. Friedrich Lang, heißt es aus aktuellem Anlass in einem Schreiben der Stadtverwaltung. Tags zuvor hatte ein Gremium der Abgeordneten bereits festgelegt, dass die erste deutsche Nationalversammlung durch einen Alterspräsidenten eröffnet werden solle. Ihre Wahl fiel auf den Verdener, der als Liberaler nicht nur die Ziele der Märzrevolution 1848 unterstützt hatte, sondern als Abgeordneter der zweiten Kammer der Ständeversammlung des Königreichs Hannover bereits seit 1833 über parlamentarische Erfahrung verfügte.

Wirken und Leben von Friedrich Lang werden künftig im Syndikatshof präsentiert. © Privat

Die Wahl zum ersten Alterspräsidenten der Frankfurter Nationalversammlung markierte den Höhepunkt des demokratischen Engagements von Dr. Friedrich Lang. Im Jahr 1778 als Sohn eines Kaufmannes in Lübeck geboren und nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Göttingen seit 1807 Syndikus der Stadt Verden sowie ab 1852 Verdener Stadtrichter befürwortete er die Idee, den Parlamentarismus als zeitgemäße Staatsform in Deutschland einzuführen – in einer Zeit, in der die konservativen politischen Kräfte mehrheitlich an König- und Kaisertum festhielten.

Das politische Engagement vor Ort, die Vertretung lokaler Interessen in Landes- und Bundespolitik und vor allem das Eintreten für zentrale demokratische Elemente wie das Wahlrecht und den Parlamentarismus von Dr. Friedrich Lang machen ihn zu einer herausragenden Verdener Persönlichkeit der Demokratiegeschichte. Seine Biografie und sein Wirken werden künftig im Lernort „Demokratie“ im Syndikatshof präsentiert und sollen den Besuchern exemplarisch aufzeigen, welche Wirksamkeit demokratisches Engagement im Großen wie im Kleinen haben kann.