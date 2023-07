Ein Stück Freiheit: Verdener Fahrradkurs für Migrantinnen ist ein Erfolg

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Die Kooperationspartner und die Migrantinnen freuen sich gemeinsam über den Erfolg. © Haubrock-kriedel

Fahrradfahren als Schlüssel für mehr Selbstbestimmung und Freiheit. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Verden, Dr. Kathrin Packham, bietet in dieser Woche gemeinsam mit dem Präventionsteam der Polizei und dem Kreissportbund (KSB) einen Fahrradkurs für Migrantinnen an.

Verden- Neben dem Spracherwerb ist das Vorhandensein eigenständiger Mobilität eine der Grundvoraussetzungen für die gesellschaftliche Teilhabe von migrantischen Frauen.

„Die Idee zu diesem Kurs kommt von meiner Stellvertreterin Helga Dunker-Güldenpfennig. Sie wohnt in Walle und hat gesehen, dass die Migrantinnen weite Strecken zu Fuß zum Einkaufen zurücklegen, da es keine guten ÖPNV-Verbindungen gibt“, erzählt Kathrin Packham. Mit dem Rad könnten sie viel Zeit sparen.

Da Radfahren in den Herkunftsländern der Migrantinnen für Frauen nicht üblich ist und sie es daher nie gelernt haben, entstand die Idee, einen Fahrradkurs anzubieten. Als Kooperationspartner wurden die Polizei und der KSB gewonnen. Jugendliche vom J-Team des TSV Daverden unterstützen und begleiten die Radfahrerinnen. Geübt wurde zunächst auf dem hinteren Parkplatz am Kreishaus.

Die sieben Teilnehmerinnen kommen aus Afghanistan, der Ukraine und dem Iran. Als sie am Montag zur ersten Stunde antraten, hatten alle noch nie auf einem Fahrrad gesessen. „Angefangen sind wir mit Roller und Laufrad. Alle Frauen haben dann homogene Fortschritte gemacht, das ist die große Ausnahme“ erklärt Kontaktbeamtin Katja Brammer vom Präventionsteam der Polizei Achim.

Für die Frauen ist das Fahrradfahren etwas Besonderes

Aufsteigen, absteigen, bremsen, den Arm ausstrecken, der Schulterblick und natürlich die Verkehrsregeln wurden gemeinsam fleißig geübt. Bereits am Mittwoch war es dann soweit, dass sich die Frauen, begleitet von den jugendlichen Helfern des TSV Daverden, zum ersten Mal in den Straßenverkehr wagen konnten.

Mathilda Ball (17) vom TSV Daverden macht diese Aufgabe genau wie ihren Teamkollegen viel Spaß. „Alle sind super motiviert. Sport und Integration gehören zusammen, und Sport verbindet. Für die Frauen ist das Fahrradfahren etwas Besonderes. Es ist schön, ihnen diese Möglichkeit zu geben“, sagt sie.

Katja Brammer hat schon 100 Frauen das Radfahren beigebracht. „85 von ihnen fahren noch Rad. Das ist für sie ein Stück Freiheit und das Selbstwertgefühl steigt. Wenn die Mobilität steigt, kann man entspannter einkaufen oder Verwandte besuchen“, weiß sie.

„Neben der Sprache ist Mobilität das Wichtigste. Mobil zu sein ermöglicht den Zugang zu Bildung, Existenzsicherung und zum Beispiel auch die aktive Teilnahme an Sportangeboten. Im ländlichen Raum, zu dem auch die Stadt Verden gehört, ist das Fahrrad neben dem ÖPNV oft die einzige Möglichkeit für Migrantinnen, sich im gesamten Stadtgebiet zu bewegen“, ergänzt Kathrin Packham.

Räder gesucht

Zwei der Teilnehmerinnen sind Sadia und Maryam aus Afghanistan. „Am ersten Tag war ich überfordert und habe nicht gedacht, dass ich das Fahrradfahren lernen kann. Ich war sehr enttäuscht. Jetzt klappt das Abbiegen und das Achten fahren und ich bin sehr froh“, erzählt Maryam. In Afghanistan hätten Frauen keine Möglichkeit, das Radfahren zu lernen. „Männer fahren Rad, für Frauen ist das nicht üblich. Mein Bruder hatte als Kind ein Fahrrad, aber ich nicht. Als ich nach Deutschland kam, war es ein Traum von mir Fahrradfahren zu lernen“, berichtet die junge Frau.

Auch Sadia ist glücklich, nun radfahren zu können. „Es war für mich die beste Erfahrung meines Lebens. Es war für mich, als ob ich den Himmel berührt habe. Ich fühle mich frei“, sagt sie. Bald möchte sich Sadia ein eigenes Fahrrad kaufen. Sie will es „Himmel“ nennen.

Für mehrere Frauen werden noch Fahrräder mit tiefem Einstieg in der Größe von 22 bis 26 Zoll gesucht. Wer ein Rad zur Verfügung stellen kann, kann sich unter Telefon 04231/12432 oder per E-Mail an kathrin.packham@verden.de bei Kathrin Packham melden.