Ein Stadtteil im Weihnachtszauber

Von: Christel Niemann

Teilen

Am Donnerstagnachmittag war es endlich soweit: Das gesellige Ereignis des Jahres bahnte sich an, und der Duft von Fruchtpunsch, Glühwein, Bratwurst, Waffeln und Co. wies den Besuchern den Weg: der erste Nikolausmarkt im Quartier Verden Ost auf Initiative des Mehrgenerationshaus Bürgertreff, mithilfe von Unterstützern und vieler ehrenamtlicher Helfer, war definitiv ein Highlight für die Bewohner des Stadtteils und mit Nikolaus, Engel und der finalen Feuershow von „Devils Fire“ ein ebenso schöner wie stimmungsvoller Abschluss der Jahresaktivitäten.

1 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

2 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

3 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

4 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

5 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

6 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

7 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

8 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

9 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

10 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

11 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

12 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

13 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

14 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

15 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

16 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

17 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

18 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

19 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

20 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

21 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

22 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

23 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

24 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

25 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

26 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

27 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

28 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

29 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

30 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann

31 / 31 Ein Stadtteil im Weihnachtszauber © Christel Niemann